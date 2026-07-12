Πάτρα: Ξεκίνησε η ανάπλαση της Γεροκωστοπούλου- Τέλος στις «πασαρέλες» του πεζόδρομου

Σε εξέλιξη οι πρώτες εργασίες του έργου που αλλάζει την εικόνα του ιστορικού πεζόδρομου, με κατεδάφιση των υπερυψωμένων κατασκευών, νέο φωτισμό, δενδροφυτεύσεις και παρεμβάσεις στις σκάλες
Με την τοποθέτηση προστατευτικών περιφράξεων ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που είχε ανακοινωθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια, αλλά είχε καθυστερήσει να υλοποιηθεί.
Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η κατεδάφιση των υπερυψωμένων κατασκευών, γνωστών στους Πατρινούς ως «πασαρέλες», οι οποίες βρίσκονται στο τμήμα του πεζόδρομου από την οδό Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Στη θέση τους θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος, επίπεδος πεζόδρομος, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της αισθητικής του χώρου.
Παράλληλα, το έργο προβλέπει την εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού, τη φύτευση δέντρων και μια συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, δίνοντας νέα εικόνα σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της Πάτρας.
φωτογραφια Γιώργος Ρώρος facebook
φωτογραφια Γιώργος Ρώρος facebook
φωτογραφια Γιώργος Ρώρος facebook
φωτογραφία Στάθης Πολίτης facebook
Όσον αφορά τις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου, η μελέτη δεν προβλέπει εκτεταμένες κατασκευαστικές αλλαγές, καθώς η υφιστάμενη δομή τους δεν το επιτρέπει. Προγραμματίζονται όμως εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και αποκατάστασης των κιγκλιδωμάτων, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών.
Επιπλέον, στη δεξιά πλευρά της υπάρχουσας σκάλας, με κατεύθυνση προς τα πάνω, θα κατασκευαστεί νέα κλίμακα με σύγχρονες προδιαγραφές, η οποία αναμένεται να διευκολύνει την κυκλοφορία και να μειώσει τον κίνδυνο ατυχημάτων.
Η απομάκρυνση των «πασαρελών» αποτελούσε διαχρονικό αίτημα φορέων της πόλης. Ήδη από το 2008, ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών είχε εισηγηθεί την κατεδάφισή τους, προτείνοντας τη δημιουργία μιας ενιαίας πολιτιστικής διαδρομής που θα συνδέει το Θέατρο Απόλλων, την πλατεία Γεωργίου, το Αρχαίο Ωδείο, το Κάστρο, τις σκάλες της Αγίου Νικολάου και το λιμάνι της Πάτρας. Την ίδια περίοδο είχε κατατεθεί και πρόταση για υπογειοποίηση των κάδων απορριμμάτων στις κεντρικές πλατείες της πόλης.
Με την ολοκλήρωση του έργου, η θέα από την πλατεία Γεωργίου προς τις ιστορικές σκάλες της Γεροκωστοπούλου και τμήμα του Αρχαίου Ωδείου αναμένεται να αποκατασταθεί, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.
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