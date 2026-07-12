Πάτρα: Ξεκίνησε η ανάπλαση της Γεροκωστοπούλου- Τέλος στις «πασαρέλες» του πεζόδρομου

Με την τοποθέτηση προστατευτικών περιφράξεων ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που είχε ανακοινωθεί εδώ και περίπου δύο χρόνια, αλλά είχε καθυστερήσει να υλοποιηθεί.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η κατεδάφιση των υπερυψωμένων κατασκευών, γνωστών στους Πατρινούς ως «πασαρέλες», οι οποίες βρίσκονται στο τμήμα του πεζόδρομου από την οδό Ηφαίστου έως την Καραϊσκάκη. Στη θέση τους θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος, επίπεδος πεζόδρομος, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της αισθητικής του χώρου.

Παράλληλα, το έργο προβλέπει την εγκατάσταση νέου δικτύου φωτισμού, τη φύτευση δέντρων και μια συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, δίνοντας νέα εικόνα σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της Πάτρας.