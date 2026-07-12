Καύσιμα: Στις αρχές της εβδομάδας οι ανακοινώσεις για την έκπτωση σε βενζίνη και diesel

Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, όπως γνωστοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι απομένουν ορισμένα διαδικαστικά ζητήματα, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, ώστε το μέτρο για την τιμή των καυσίμων να τεθεί σε ισχύ μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές. Υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα που θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και στόχο έχει να περιορίσει την επιβάρυνση των οδηγών κατά την περίοδο της αυξημένης καλοκαιρινής ζήτησης.

Η έκπτωση σε βενζίνη και diesel

Το μέτρο είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής και προβλέπει προσωρινή μείωση στις τιμές των καυσίμων.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

Έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Έκπτωση 5 λεπτών ανά λίτρο στο diesel κίνησης.

Η παρέμβαση αφορά μόνο την απλή αμόλυβδη και όχι την βενζίνη 100 οκτανίων, ενώ στόχος είναι να εφαρμοστεί άμεσα ώστε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των θερινών μετακινήσεων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι, έως το τέλος Αυγούστου, οι τιμές θα είναι χαμηλότερες κατά τα συγκεκριμένα ποσά σε σχέση με το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφώνονταν χωρίς τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εάν έως την έναρξη εφαρμογής του μέτρου οι διεθνείς τιμές αυξηθούν, η διαφορά στις αντλίες θα είναι αντίστοιχα μικρότερη. Αντίθετα, σε περίπτωση περαιτέρω αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών, το τελικό όφελος για τους καταναλωτές θα είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Πώς θα χρηματοδοτηθεί το μέτρο

Όπως ήταν ήδη γνωστό, ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια εξασφαλίστηκε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία θα διατεθεί για τη συγκράτηση των τιμών στην αντλία.

Το κόστος της παρέμβασης θα καλυφθεί από τη Helleniq Energy και τη Motor Oil και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πόσο κερδίζουν οι οδηγοί

Με βάση τις σημερινές τιμές, η αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων από περίπου 1,965 ευρώ ανά λίτρο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 1,865 ευρώ μετά την εφαρμογή του μέτρου, ενώ το diesel κίνησης από περίπου 1,80 ευρώ ανά λίτρο θα υποχωρούσε στα 1,75 ευρώ.

Για έναν οδηγό που γεμίζει ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η έκπτωση των 10 λεπτών στη βενζίνη μεταφράζεται σε όφελος 5 ευρώ ανά γέμισμα. Αντίστοιχα, για όχημα diesel, η μείωση των 5 λεπτών ανά λίτρο σημαίνει εξοικονόμηση 2,50 ευρώ.

Σε δεξαμενή 60 λίτρων, το συνολικό όφελος αυξάνεται στα 6 ευρώ για τη βενζίνη και στα 3 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης.

Οι οριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της έκπτωσης στα πρατήρια καυσίμων, αναμένεται να ανακοινωθούν στις αρχές της εβδομάδας,