Πάτρα: Διακοπή υδροδότησης σήμερα λόγω εργασιών της ΔΕΗ- Δείτε τις περιοχές

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάτρας ( ΔΕΥΑΠ) ενημερώνει τους πολίτες ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Ειδικότερα, από τις 9:00 το πρωί έως τη 1:00 το μεσημέρι αναμένεται να παρουσιαστεί μειωμένη πίεση έως και πλήρης διακοπή νερού, λόγω προγραμματισμένων εργασιών που εκτελεί η ΔΕΗ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Οι εργασίες επηρεάζουν τη λειτουργία των κεντρικών αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΠ, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτη την προσωρινή διακοπή της υδροδότησης.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι οι εξής: Μπάλλα, Βελβίτσι, Δραγώλαινα, Διοδώρου, Θεοφράστου, Βούντενη, Λυκοχωρό, Αρόη, Σαμακιά, Κάτω Καστρίτσι, Ορτό και η περιοχή Ασύρματος (Κεραίες).

Η ΔΕΥΑΠ καλεί τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών να μεριμνήσουν για την κάλυψη των αναγκών τους κατά τη διάρκεια των εργασιών και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση.