Άρης Μουγκοπέτρος: Η συγκινητική επιστροφή στη σκηνή έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα

Στις μουσικές σκηνές επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος, περίπου έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του.

Η συγκινητική ανάρτηση

Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια πασχαλινού γλεντιού το 2025, όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη. Από την έκρηξη έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη και σοβαρή βλάβη στην όραση του δεξιού του ματιού.

Έπειτα από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης και αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη. Κρατώντας και πάλι το κλαρίνο στα χέρια του, ανέβηκε στη σκηνή και συγκίνησε το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας του.