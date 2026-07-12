Άρης Μουγκοπέτρος: Η συγκινητική επιστροφή στη σκηνή έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα

Ο γνωστός μουσικός έπιασε ξανά το κλαρίνο στα χέρια του και εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό
Στις μουσικές σκηνές επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος, περίπου έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του.
Η συγκινητική ανάρτηση
Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια πασχαλινού γλεντιού το 2025, όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη. Από την έκρηξη έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη και σοβαρή βλάβη στην όραση του δεξιού του ματιού.
Έπειτα από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης και αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη. Κρατώντας και πάλι το κλαρίνο στα χέρια του, ανέβηκε στη σκηνή και συγκίνησε το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας του.
Τη στιγμή της επιστροφής του μοιράστηκε και με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα λόγια περιττά. Τα συναισθήματα μιλούν. Σας ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα.
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