«Καμπανάκι» ειδικών για τα ελληνικά ακίνητα: 14 πτώσεις μπαλκονιών και σοβάδων χωρίς σεισμό σε 15 μήνες

Σοβαρά ερωτηματικά για τη συμπεριφορά μεγάλου αριθμού παλαιών και γερασμένων κτιρίων στη χώρα μας σε περίπτωση σεισμού δημιουργούνται από τη στιγμή που πολύ συχνά καταγράφονται περιστατικά πτώσης σοβάδων, τοίχων και μπαλκονιών, με κάποια από αυτά να είναι θανατηφόρα ή να σημειώνονται τραυματισμοί.

Την παραπάνω επισήμανση έκανε στο ethnos.gr o Δρ. Σεισμολογίας και καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο οποίος κατέγραψε 14 περιπτώσεις πτώσης στοιχείων κτιρίων τους τελευταίους 15 μήνες στη χώρα μας, με συνέπεια την απώλεια ανθρώπινης ζωής ή τραυματισμό.

Από την πλευρά του για την ανάγκη υποχρεωτικού ελέγχου για τυχόν φθορές στα κτίρια, με ευθύνη των ιδιοκτητών, μόλις αυτά συμπληρώσουν είκοσι χρόνια ζωής, κάνει λόγο ο πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΤΚΜ) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ηλίας Περτζινίδης.

Ο ίδιος υποστηρίζει ακόμα ότι το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, το οποίο υλοποιείται στα δημόσια κτίρια και έχει αποτελέσματα, θα πρέπει να επεκταθεί και στα ιδιωτικά, αφότου περάσουν από πενήντα έως εβδομήντα χρόνια μετά την κατασκευή τους.

«Περισσότερο ευάλωτα σε σεισμό»

Ειδικότερα, το γεγονός ότι καταγράφονται συχνά πτώσεις σοβάδων, μπαλκονιών και τοίχων από κτίρια, χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιος σεισμός, επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος. Αυτό, κατά τον ίδιο, σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα κτίρια θα είναι περισσότερα ευάλωτα και επικίνδυνα σε περίπτωση σεισμού.

«Οι περιπτώσεις πτώσεις στοιχείων των κτιρίων που κατέγραψα το τελευταίο διάστημα, σε κάποιες από τις οποίες σημειώθηκαν θάνατος και τραυματισμοί, είναι αρκετά ενδεικτικό ότι απειλήθηκαν και μπορεί να απειληθούν και άλλοι άνθρωποι. Το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές οι πτώσεις έγιναν χωρίς να έχει σημειωθεί κάποιος σεισμός. Από αυτό συνεπάγεται ότι τα παλαιά και γερασμένα κτίρια είναι περισσότερο ευάλωτα και πιο τρωτά σε έναν σεισμό. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα και αυτό θα πρέπει να προσεχθεί», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος.

Κατά τον ίδιο, ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που προκύπτει, είναι, αν ο προσεισμικός έλεγχος που εκτελείται στα δημόσια κτίρια, γίνεται μόνο για να διαπιστωθεί η στατική τους επάρκεια ή και αν παρουσιάζουν φθορές και βλάβες από τα χρόνια και την έλλειψη συντήρησης.

«Έχω απευθύνει το ερώτημα στον ΟΑΣΠ και η επίσημη απάντηση που έλαβα, είναι ότι ο προσεισμικός έλεγχος δεν γίνεται μόνο για τη στατική επάρκεια των κτιρίων αλλά και για να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα φθορών και βλαβών στα κτίρια λόγω γήρανσης και κακής συντήρησης. Το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής: Ωραία, αναδεικνύονται τα προβλήματα. Τι γίνεται, όμως, μετά; Υπάρχει θεραπεία; Γίνονται παρεμβάσεις, για να θεραπευθούν οι αδυναμίες; Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο απαντάται από τα ίδια τα περιστατικά πτώσης σοβάδων, μπαλκονιών και τοίχων, τα οποία είναι αρκετά το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος και πρέπει να βρεθεί τρόπος, για να αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν τρόποι, όπως, για παράδειγμα, αν γίνουν σε ένα κτίριο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, να ενισχύεται γενικότερα και ως προς τη στατικότητά του, Διότι, από τη στιγμή που πέφτουν στοιχεία ενός κτιρίου, σημαίνει ότι είναι γερασμένο και επικίνδυνο», υπογραμμίζει ο Δρ. Σεισμολογίας και καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Τέλος, ο ίδιος αναφέρει, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία, ότι σήμερα το 70% των κτιρίων στη χώρα είναι παλαιά και γερασμένα και χτίστηκαν ή με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς ή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή πριν το 1959.

«Υποχρεωτικός ο έλεγχος στην 20ετία»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΚΜ, σημειώνει ότι από τη στιγμή που φουσκώνουν και πέφτουν επιχρίσματα από κάποιο κτίριο, αυτό είναι κακοσυντηρημένο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικός έλεγχος από μηχανικούς όλων των κτιρίων που συμπληρώνουν είκοσι χρόνια από την κατασκευή τους αλλά και προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα ιδιωτικά κτίρια, όταν συμπληρώσουν από πενήντα έως εβδομήντα χρόνια ζωής.

«Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να γίνονται συχνά επισκευές και συντηρήσεις στα κτίρια για την προστασία των περιουσιών μας αλλά και των κατασκευών μας. Όμως, δυστυχώς, εξαιτίας της πολυϊδιοκτησίας στις πολυκατοικίες, παρατηρείται συχνά ασυμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών, σε ό,τι αφορά τις κατασκευές. Από τα επιχρίσματα προστατεύεται το μπετόν. Αν τα επιχρίσματα πέσουν, μένει εκτεθειμένο το μπετόν, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει μεγάλες φθορές. Θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικό το εξής: Στα είκοσι χρόνια ζωής μιας οικοδομής να προσκομίζεται βεβαίωση από πολιτικό μηχανικό ότι όλα είναι καλά στο κτίριο ή ότι πρέπει να γίνουν σε αυτό εργασίες συντήρησης», τονίζει ο κ. Περτζινίδης.

Κατά τον ίδιο, ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος στα δημόσια κτίρια αποτελεί ένα πετυχημένο πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει στο να εντοπιστούν τα σοβαρά προβλήματα σε ένα κτίριο.

«Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να επεκταθεί και στα ιδιωτικά κτίρια. Αν χρειάζεται ένα κτίριο να ενισχυθεί ή να συντηρηθεί, αυτό να γίνει σε ολόκληρο το οικοδόμημα και όχι μόνο σε κάποιο προβληματικό σημείο. Θα πρέπει να ελέγχονται προσεισμικά και όλα τα ιδιωτικά κτίρια, όταν συμπληρώσουν πενήντα, εξήντα, άντε εβδομήντα χρόνια ζωής. Να ξέρουμε, αν παρουσιάζουν ρωγμές ή αν έχει αλλοιωθεί ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Αν, για παράδειγμα, έχει κόψει κάποιος μία κολώνα, διότι υπάρχουν και τέτοιες ανοησίες», σημειώνει ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ-ΤΚΜ.

Η καταγραφή του κ. Παπαδόπουλου

Η λίστα με τα περιστατικά πτώσης σοβάδων, τοίχων και μπαλκονιών που κατέγραψε ο κ. Παπαδόπουλος τους τελευταίους 15 μήνες, κάποια από τα οποία προκάλεσαν θάνατο ή τραυματισμό, είναι η εξής:

17.4.2025. Καλαμάτα. Τραυματίστηκε εργαζόμενη από πτώση σοβάδων σε κτίριο που στεγάζεται η ΔΥΠΑ.

30.5.2025. Πάτρα. Τραγικός θάνατος 57χρονου από πτώση σοβάδων πολυκατοικίας.

6.6.2025. Πάτρα. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι διαμερίσματος.

18.9.2025. Νέος Κόσμος, Αθήνα. Πτώση σοβάδων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθήνας.

6.10.2025. Πύργος. Πτώση σοβάδων από μπαλκόνι.

5.11.2025. Πόρτο Ράφτη. Δύο μαθητές του 1ου Δημοτικού τραυματίστηκαν από μεγάλο κομμάτι σοβά που έπεσε από το ταβάνι στα κεφάλια τους.

6.11.2025. Γαλάτσι. Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο.

9.11.2025. Ηγουμενίτσα. Πτώση σοβάδων σε δημοτικό σχολείο.

16.2.2026. Παλαιό Φάληρο. Σοβάδες κατέρρευσαν στις τουαλέτες στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.

4.4.2026. Κόρινθος. Ένα τμήμα μπαλκονιού εγκαταλελειμμένου/υπό ανακαίνιση κτιρίου αποκολλήθηκε και καταπλάκωσε 43χρονη Γερμανίδα.

28.4.2026. Πύργος. Κατάρρευση στέγης στο Σταφιδεργοστάσιο.

1.7.2026. Κέντρο Αθηνών. Κομμάτια από πρόσοψη πολυκατοικίας έπεσαν σε πολυσύχναστο σημείο στην οδό Κολοκοτρώνη.

2.7.2026. Λάρισα. Επικίνδυνη κρίθηκε τριώροφη πολυκατοικία. Έπεσαν μάρμαρα, τσιμέντο, σοβάδες.

4.7.2026. Μαρούσι. Έπεσε μεσοτοιχία από υπό κατασκευή πολυκατοικία. Ένας τραυματίας

πηγη Ethnos.gr