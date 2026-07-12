Πάτρα: Γιορτινή εβδομάδα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο με bazaar βιβλίου και παρουσίαση νέας έκδοσης

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων συνεχίζεται ο Ιούλιος στο Πολύεδρο, προσκαλώντας το κοινό σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.

Από τη Δευτέρα 13 έως και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στον κήπο του Πολύεδρου θα πραγματοποιείται Bazaar Βιβλίου, με εκατοντάδες τίτλους σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, από 1 έως 7 ευρώ. Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε βιβλία πεζογραφίας, ποίησης, ιστορίας, παιδικής λογοτεχνίας, ψυχολογίας, τέχνης, θεάτρου, αρχιτεκτονικής και πολλών ακόμη θεματικών κατηγοριών.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Παναγιώτη Γκαμούρα με τίτλο «Εκεί που ανθίζουν τα Χρυσάνθεμα», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 8:00 το βράδυ.

Για το βιβλίο και τη θεματολογία του θα συνομιλήσουν ο συγγραφέας και ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερίου. Η έκδοση κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διάνοια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να δουν έκθεση φωτογραφιών αφιερωμένη στο Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, προσθέτοντας μια σημαντική ιστορική διάσταση στη βραδιά.