Πάτρα: Μια βραδιά με ρεμπέτικα στην Καστροπολιτεία της Αχαΐα Κλάους

Τραγούδια - καντάδες του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, που γράφτηκαν από σπουδαίους συνθέτες, όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης,ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο Δημήτρης Γκόγκο-Μπαγιαντέρας και ο Σπύρος Περιστέρης, “πλημμύρισαν” το βράδυ του Σαββάτου 11 Ιουλίου τον ατμοσφαιρικό χώρο της Αχαϊα Κλάους.

Η συναυλία με τίτλο «Ρεμπέτικες Καντάδες», είχε την υπογραφή της «Πολυφωνικής» και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ της Πάτρας.

Την ενορχήστρωση και εναρμόνιση για τη Μικτή Χορωδία των 28 έργων που ερμηνεύτηκαν είχε ο Λαρισαίος μαέστρος Δημήτρης Καρβούνης. Στη συναυλία συνολικά συμμετείχαν 120 ερμηνευτές,από τα μουσικά και χορευτικά σχήματα.

Εκατοντάδες φίλοι της μουσικής απόλαυσαν την 12μελή ορχήστρα της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», την 70μελή «Μικτή Χορωδία» της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» υπό τη διδασκαλία του Σταύρου Σολωμού σε μουσική προετοιμασία Έφης Καββαδία, με την Αλμπένα Πενκόβα και Λούση Χριστοδούλου στο πιάνο, τη νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» και την Παιδική Χορωδία της «Πολυφωνικής» σε μοναδικές μουσικές ερμηνείες.

Παράλληλα η εξαιρετική Μαρία Ρούτση στο τραγούδι και το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων “έδεναν” αρμονικά με τον ήχο των μουσικών συνόλων, προσφέροντας ένα φανταστικό αποτέλεσμα.