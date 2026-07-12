Σάλος με το πρώτο γκολ της Αγγλίας κόντρα στη Νορβηγία: Δεν βρήκε στην κάμερα λέει η FIFA

Η Αγγλία επικράτησε με 2-1 της Νορβηγίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 και πήρε την πρόκριση για την 4άδα, μέσα σε διαμαρτυρίες όμως από τους Νορβηγούς.

Η Αγγλία είχε ακυρωμένο γκολ και πέναλτι στο ματς, αλλά η Νορβηγία φωνάζει για δύο άλλες φάσεις στο ματς.

Ένα δεύτερο γκολ των Νορβηγών ακυρώθηκε για… τραβηγμένο φάουλ του Έρλινγκ Χάαλαντ στη φάση, ενώ το πρώτο γκολ των Άγγλων φαίνεται να μπήκε μετά από μία… απίθανη στιγμή.

Με τη Νορβηγία να προηγείται στο ματς και την Αγγλία να μην έχει βρει ούτε μία δική της ευκαιρία, η μπάλα φάνηκε να χτυπάει στην κάμερα στην οροφή του γηπέδου, σε διώξιμο από την άμυνα, πριν καταλήξει στα πόδια των Άγγλων, για την επίθεση που έφερε την ισοφάριση.