Αργεντινή – Ελβετία 3-1: Στην παράταση «σκότωσε» τους Ελβετούς η ομάδα του Μέσι

Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026

Η Αργεντινή έδωσε μία σπουδαία “μάχη” με την Ελβετία στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των “8” του Μουντιάλ 2026, το οποίο και κρίθηκε στην παράταση με 3-1 υπέρ των Αργεντινών, χάρη σε ένα καταπληκτικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες. Μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, με τα γκολ των ΜακΆλιστερ για την Αργεντινή και τον Εντόι για την Ελβετία, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση με τους Ελβετούς να αγωνίζονται και με 10 παίκτες από το 73′ και την αποβολή του Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα για… θέατρο. Λίγο πριν το φινάλε και του έξτρα χρόνου όμως, ο Άλβαρες “έπιασε” ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 στο ματς, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να βάζει το… κερασάκι στην πρόκριση της Αργεντινής, με το τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης.

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Το παιχνίδι

Η Αργεντινή μπήκε δυνατά στο ματς και μετά από συνεχόμενα κόρνερ, κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στο 10′ ο Λιονέλ Μέσι εκτέλεσε εκπληκτικά από το σημαιάκι και ο Αλέξις ΜακΆλιστερ πήρε την κεφαλιά, για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να “γράψει” το 1-0 για την ομάδα του κόντρα στην Ελβετία. Στη συνέχεια, η Αργεντινή έδωσε την μπάλα στην Ελβετία, για να ψάξει τις αντεπιθέσεις, αλλά καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα “απειλητική” στο υπόλοιπο του ημιχρόνου. Για τους Ελβετούς, ο Σο είχε ένα μακρινό σουτ που μπλόκαρε ο Μαρτίνες, με τον Αργεντινό τερματοφύλακα να προλαβαίνει και τον Εμπολό στο 32′, για να “χαλάσει” την καλύτερη ευκαιρία των τυπικά φιλοξενούμενων. Το σκορ δεν άλλαξε έτσι στο πρώτο μέρος, με την Ελβετία να έχει όμως την υπεροχή και στο δεύτερο μέρος. Στο 50′ ο Μολίνα είχε ένα άστοχο διαγώνιο σουτ για την Αργεντινή, για να ακολουθήσει η “κυριαρχία” των Ελβετών. Στο 60′ ο Εμπολό δεν κατάφερε να νικήσει τον Μαρτίνες, με τον τερματοφύλακα της Αργεντινής να λέει “όχι” και στους Εντόι και Τσάκα, σε δύο νέες καλές στιγμές των τυπικά φιλοξενούμενων. Το γκολ ήρθε όμως για τους Ελβετούς στο 67′, με τον Εντόι να παίζει ωραίο ένα δύο στην περιοχή των Αργεντινών και να πλασάρει κάτω από τα πόδια τον Μαρτίνες, για το 1-1 στο ματς. Η Ελβετία πήρε έτσι το μομέντουμ του αγώνα, όντας καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, αλλά το έχασε από μία… ανοησία του Εμπολό. Ο Ελβετός επιθετικός προσπάθησε να εκβιάσει ένα φάουλ, το οποίο κέρδισε αρχικά, αλλά το VAR άλλαξε την απόφαση, με τον ίδιο να δέχεται δεύτερη κίτρινηη κάρτα για “θέατρο” και να αφήνει την ομάδα του με 10 παίκτες στο 73′.

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