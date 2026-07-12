Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Εμιρικό Δικαστήριο (Amiri Diwan), το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

Ο Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι υπήρξε μία από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης έως το 2013, όταν προχώρησε σε μια σπάνια για την περιοχή οικειοθελή μεταβίβαση της εξουσίας στον γιο του, τον σημερινό εμίρη, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.