Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν αύριο οι προσφορές

Από αύριο ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις με τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα να προχωρούν σε μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες περιόδους της χρονιάς τόσο για το λιανεμπόριο όσο και για τους καταναλωτές που αναζητούν καλύτερες τιμές.

Στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, προσφέροντας μία επιπλέον ημέρα αγορών στο καταναλωτικό κοινό.

Το ωράριο της προαιρετικής κυριακάτικης λειτουργίας

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτεινόμενο ωράριο για την Κυριακή 19 Ιουλίου είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Σε ορισμένες περιοχές, ωστόσο, οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι ενδέχεται να προτείνουν διαφορετικό ωράριο.

Τι ισχύει για τις αναγραφόμενες εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις πραγματοποιούνται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις μειώσεις τιμών.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάζουν την έκπτωση:

Ως ποσοστό

Ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης

Αναγράφοντας την αρχική και τη νέα τιμή του προϊόντος

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής.

Ποια θεωρείται προγενέστερη τιμή

Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι οι αναγραφόμενες εκπτώσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές μειώσεις τιμών και να προστατεύσει τους καταναλωτές από παραπλανητικές πρακτικές.

Έλεγχοι στην αγορά

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές αναμένεται να πραγματοποιούν ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση της νομοθεσίας και η ορθή ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις προσφορές και τις εκπτώσεις