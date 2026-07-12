Καλοκαιρινός καιρός με 37άρια

Με υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα αγγίξει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν έως και 6 μποφόρ.

Μακεδονία - Θράκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Εκεί αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της Μακεδονίας δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα στα παράκτια θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς, φτάνοντας τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες - Κρήτη

Ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει έως τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου - Δωδεκάνησα

Αίθριος θα είναι ο καιρός, με βόρειους ανέμους 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Αίθριος καιρός με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά αναμένονται τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά θα κυμανθεί μεταξύ 32 και 34 βαθμών.