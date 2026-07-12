Άργος: Πέθανε ο 20χρονος που πυροβολήθηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη

Προφυλακιστέοι οι δύο ένστολοι

Την τελευταία πνοή του άφησε στο νοσοκομείο ο 20χρονος, που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών, μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/7/26). Νωρίτερα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο αστυνομικοί, για τους πυροβολισμούς μετά την καταδίωξη στο Άργος. Είχε προηγηθεί η πολύωρη απολογία τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος, στη ΜΕΘ του ΚΑΤ ωστόσο ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και τελικά «έσβησε» στο νοσοκομείο. Σε βάρος των αστυνομικών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφορικά με τους πυροβολισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού. Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος, φέρονται να πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές. Οι ίδιοι φέρονται να υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά στόχευαν στον εκφοβισμό του νεαρού.

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Βίντεο ντοκουμέντο

Ντοκουμέντο από την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (11/7/26) το MEGA. Σε βίντεο, οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβολούν κατά του 20χρονου. Δευτερόλεπτα μετά, εκείνος έπεσε βαριά τραυματισμένος, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν οι πρώτες σειρήνες των περιπολικών. Το ρολόι της κάμερας έδειχνε 00:54:30 δευτερόλεπτα και σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά, άρχισαν οι πυροβολισμοί. Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν συνολικά 13 κάλυκες, ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA, οι πυροβολισμοί είναι τουλάχιστον 21. Παράλληλα, οι διάλογοι που ακολούθησαν είναι ενδεικτικοί του πανικού που επικρατεί.

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Επίσης, κεντρικό σημείο στην υπόθεση αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος που μοιάζει με βολίδα στο κεφάλι του θύματος.

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Η διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναιρεί προηγούμενες αναφορές περί απλών θραυσμάτων και καθιστά τη βαλλιστική εξέταση κρίσιμη για τη διαλεύκανση του περιστατικού. Αναμένεται τόσο το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα όσο και τα αποτελέσματα των βαλλιστικών ελέγχων στα όπλα των αστυνομικών, ώστε να εξακριβωθεί ποιος από τους δύο πυροβόλησε τον νεαρό.

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