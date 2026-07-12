Μουντιάλ 2026: Τα «ζευγάρια» στη φάση των ημιτελικών

Η Αργεντινή “λύγισε” στην παράταση με 3-1 την Ελβετία στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των “8” του Μουντιάλ 2026, παίρνοντας το “εισιτήριο” για τα ημιτελικά, όπου και θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Μετά τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι εξασφάλισε με τη σειρά της την πρόκριση για την 4άδα του Μουντιάλ της Αμερικής και πλέον θα έχουμε “γιγαντομαχίες” για μία θέση στον τελικό.

Τα τέσσερα μεγάλα φαβορί από την αρχή της διοργάνωσης έφθασαν στα ημιτελικά και πλέον η Γαλλία θα “μονομαχήσει” με την Ισπανία και η Αγγλία με την Αργεντινή, για το “ζευγάρι” του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ της Αμερικής.

Τα «ζευγάρια» στα ημιτελικά του Μουντιάλ

14/07 – 22:00, Γαλλία – Ισπανία (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

15/07 – 22:00, Αγγλία – Αργεντινή (ΕΡΤ 1)