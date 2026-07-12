Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ- Χτύπησε πλοίο με σημαία Κύπρου

Στο «κόκκινο» βρίσκονται και πάλι τα Στενά του Ορμούζ με το Ιράν να επιτίθεται σε ένα πλοίο με σημαία Κύπρου και τις ΗΠΑ να απαντούν με μπαράζ επιθέσεων.

Στα Στενά του Ορμούζ εξελίσσεται ένα θρίλερ, καθώς από το χτύπημα του Ιράν ένα μέλος του πληρώματος από το πλοίο με την κυπριακή σημαία αγνοείται.

Το υπό κυπριακή σημαία εμπορικό πλοίο M/V GFS Galaxy υπέστη σοβαρές ζημιές και πυρκαγιά στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να το εγκαταλείψει. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η επίθεση έγινε από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ ένας ναυτικός αγνοείται. Ως αντίποινα, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν.

Το πλήρωμα του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το εγκατέλειψε λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο δέχθηκε επίθεση ενώ έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της χερσονήσου Μουσαντάμ, που ανήκει στο σουλτανάτο του Ομάν. «Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και επιβιβάστηκε σε σωστική λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ». Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη CENTCOM, «ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι το πλοίο επλήγη από πύραυλο κρουζ, ενώ υποστήριξε πως είχε αγνοήσει τις προειδοποιήσεις των ιρανικών Αρχών.

Σε απάντηση του περιστατικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον στόχων στο Σιρίκ, στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Μινάμπ. Παράλληλα, τέθηκε σε λειτουργία η αντιαεροπορική άμυνα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλοίο παραβίασε τους κανόνες ναυσιπλοΐας και αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, γεγονός που οδήγησε στην εκτόξευση πυραύλου εναντίον του. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και προειδοποίησε για σκληρή απάντηση σε τυχόν νέες στρατιωτικές ενέργειες.

Νέες επιθέσεις σε πλοίο και αμερικανικές βάσεις

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν και αδρανοποίησαν δεύτερο σκάφος στο Στενό του Ορμούζ και ότι στοχοθέτησαν τη στρατηγική αμερικανική αεροπορική βάση στο Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ με βαλλιστικούς πυραύλους, καταστρέφοντας, σύμφωνα με τους ίδιους, το κέντρο του συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανακοίνωσε επίσης ότι οι αεροδιαστημικές δυνάμεις του διεξήγαγαν βαριά επίθεση σε πλατφόρμες υποστήριξης και ανεφοδιασμού αμερικανικού αεροπλανοφόρου στο λιμάνι Ντουκμ, στο Ομάν, κατά το τρίτο στάδιο της απάντησής του στην, όπως την αποκάλεσε, αμερικανική στρατιωτική “επίθεση”.

Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) πρόσθεσε ότι η επιχείρηση είχε στόχο κέντρα επιμελητειακής υποστήριξης για αμερικανικά ναυτικά σκάφη.

Οι ΗΠΑ χτύπησαν 140 ιρανικούς στόχους

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν έναν τρίτο γύρο πληγμάτων αυτήν την εβδομάδα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε αργά χθες, Σάββατο, το βράδυ το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Έπληξαν περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους το Σάββατο, σημείωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και πρόσθεσε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δυνατότητες του ναυτικού, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυρομαχικών, δίκτυα επικοινωνιών και θέσεις παράκτιας επιτήρησης.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σήμερα ότι «το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή», ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ, και ότι «τώρα πληρώνει» το τίμημα.

Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέφεραν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, αφότου έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίου που φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από μη εγκεκριμένη διαδρομή.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ύστερα από το συγκεκριμένο επεισόδιο αποφασίστηκε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μέχρι νεωτέρας και «έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή». Υπογραμμίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανένα πλοίο να περάσει από τα Στενά του Ορμούζ και ότι εάν ο εχθρός χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα το συμβάν για να εξαπολύσει νέες επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τότε θα λάβει «σκληρή απάντηση».

Συναγερμός σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.