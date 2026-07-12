Πάτρα: Στιγμές αγωνίας από πυρκαγιά σε πυλωτή πολυκατοικίας

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πυλωτή πολυκατοικίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα στην οδό Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε σταθμευμένο δίκυκλο και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε σε δύο επιβατικά αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο.

Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν γρήγορα την πολυκατοικία, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν έντρομοι τα διαμερίσματά τους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι τον πρώτο όροφο του κτιρίου. Παράλληλα, διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε άτομα που χρειάστηκαν υποστήριξη εξαιτίας της αποπνικτικής ατμόσφαιρας.

Παρά την ένταση του συμβάντος και τις σοβαρές υλικές ζημιές στα οχήματα, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.