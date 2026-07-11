Στάθης Λαλιάς: Ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια ενός ακόμα μέλους της μέσα σε λίγες ώρες.

Μετά τον αδόκητο χαμό της 15χρονης Άννας-Μαρίας Πανταζώνη σε τροχαίο δυστύχημα, ο ΠΑΟΚ θρηνεί και για την απώλεια του Στάθη Λαλιά.

Ο πολίστας του Δικεφάλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ

“Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ και το τμήμα Υδατοσφαίρισης, εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια του Στάθη Λαλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από γενναία και πολυετή μάχη με την επάρατη νόσο.

Ο Στάθης υπήρξε παιδί της μεγάλης οικογένειας του ΠΑΟΚ. Φόρεσε το σκουφάκι του Συλλόγου από τις ακαδημίες υδατοσφαίρισης, και, με την αξία του, έφτασε έως και την ανδρική ομάδα, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα.

Η απώλειά του γεμίζει θλίψη ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ θα καταθέσει στεφάνι στην εξόδιο ακολουθία, η οποία θα τελεστεί την Τρίτη 14 Ιουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΠΑΟΚ εκφράζει τα πιο ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… Καλό ταξίδι, Στάθη”.