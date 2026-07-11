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Πάτρα: Φωτιά σε απορρίμματα στο παλιό Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- Τέθηκε υπό έλεγχο

Πάτρα: Φωτιά σε απορρίμματα στο παλιό Κτ...

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες

Στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οδήγησε φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο παλιο Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα, της Πάτρας, στο τέρμα της οδού Γούναρη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε απορρίμματα και τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο, χωρίς να προλάβει να επεκταθεί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς το κτίριο έχει χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο, αναγκάζοντας τους πυροσβέστες να ενεργήσουν με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα
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