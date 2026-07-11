Εντυπωσιακό βίντεο από την Εύβοια με κοπάδι δελφινιών δίπλα σε λουόμενους

Ένα μοναδικό θέαμα είχαν την τύχη να απολαύσουν το Σάββατο 11 Ιουλίου, όσοι βρέθηκαν στην παραλία των Ροβιών, στη Βόρεια Εύβοια.

Ένα κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε στα καταγάλανα νερά, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό φυσικό υπερθέαμα που έκλεψε τις εντυπώσεις. Τα πανέμορφα θαλάσσια θηλαστικά κολυμπούσαν και έπαιζαν λίγα μόλις μέτρα από την ακτή, ακριβώς έξω από τα προστατευτικά δίχτυα που έχουν τοποθετηθεί για την αποτροπή των τσουχτρών.

Οι λουόμενοι και οι επισκέπτες παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό τις κινήσεις των δελφινιών, απαθανατίζοντας τη σπάνια αυτή στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η παρουσία τους χάρισε χαμόγελα και συγκίνηση, υπενθυμίζοντας για ακόμη μία φορά τον μοναδικό φυσικό πλούτο και την ομορφιά των θαλασσών της Βόρειας Εύβοιας.

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