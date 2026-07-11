Ο εφιάλτης του Αντρές Εσκομπάρ επιστρέφει: Απειλές θανάτου στον Καμπάς για το χαμένο Μουντιάλ

Το μακρινό 1994 η Εθνική Κολομβίας είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά απέτυχε με τον τελευταίο της αγώνα (κόντρα στη διοργανώτρια) να κρίνεται από ένα αυτογκόλ του Αντρές Εσκομπάρ...

Δέκα ημέρες αργότερα ο κεντρικός αμυντικός δολφονήθηκε εν ψυχρώ, μετά από νυχτερινή έξοδο, με τους εκτελεστές να φέρεται ότι είχαν πάρει την εντολή από βαρώνους των ναρκωτικών που είχαν χάσει πολλά χρήματα ποντάροντας υπέρ της Κολομβίας...

Μετά από 32 χρόνια το Μουντιάλ επέστρεψε στις ΗΠΑ (μαζί Καναδά, Μεξικό) με την Κολομβία να φτάνει έως τους 16 και να αποχαιρετά καθώς αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Ελβετία αν και ήταν το φαβορί.

Οι Κολομβιανοί ήταν ανώτεροι, έχασαν ευκαιρίες με τον Χάμιντον Καμπάς στο 114' να έχει μια σπουδαία ευκαιρία για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο 25χρονος επιθετικός αστόχησε και παρόλο που ευστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το τελευταίο σφύριγμα η ζωή του μετατράπηκε σε κόλαση. Οι λογαριασμοί του στα social media κατακλύστηκαν από απειλές θανάτου για τον ίδιο και την οικογένεια του με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να μην επιστρέψει με την υπόλοιπη αποστολή στην Κολομβία, αλλά να φύγει για διακοπές σε άλλη χώρα προκειμένου να ηρεμήσει.

Ωστόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κολομβίας (FCF) καταδίκασε τις απειλές θανάτου και κάλεσε τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας να ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσει και να τιμωρήσει» τους υπεύθυνους το συντομότερο δυνατό.

«Κανένας αθλητής, ούτε κανένα μέλος του περιβάλλοντός τους, δεν πρέπει να υφίσταται εκφοβισμό επειδή εκπροσωπεί τη χώρα του σε ένα αθλητικό πλαίσιο», ανέφερε η Ομοσπονδία και συνέχισε.

«Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξή μας προς τον Χαμίντον Καμπάς, την οικογένειά του, όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και το σύνολο της αποστολής. Καλεί επίσης το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να διεξαγάγει, το συντομότερο δυνατό, τις απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό, τη δίωξη και την τιμωρία των υπευθύνων για αυτές τις πράξεις.

Η FCF επαναλαμβάνει ότι οι παίκτες που στελεχώνουν τις εθνικές μας ομάδες αποδέχονται την τιμή να φορούν τη φανέλα της Κολομβίας με πειθαρχία, δέσμευση, επαγγελματισμό και βαθιά αγάπη για την πατρίδα τους.

Κάθε φορά που μπαίνουν στο γήπεδο, το κάνουν με την πεποίθηση ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και με μοναδικό στόχο να εκπροσωπήσουν το έθνος με αξιοπρέπεια και να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ένας χώρος ενότητας, σεβασμού και ελπίδας, ποτέ ένα σκηνικό μίσους, εκφοβισμού ή βίας. Για τον λόγο αυτό, η ομοσπονδία καλεί όλους τους Κολομβιανούς να διασφαλίσουν ότι οι διαφορές που ενυπάρχουν στον αθλητικό ανταγωνισμό δεν θα καταλήγουν ποτέ σε απειλές ή επιθέσεις εναντίον εκείνων που αφιερώνουν τη ζωή τους για να εκπροσωπήσουν τη χώρα.

Η προστασία των αθλητών μας σημαίνει επίσης προστασία των αξιών του αθλητισμού και της υπερηφάνειας που ενώνει εκατομμύρια Κολομβιανούς γύρω από την εθνική ομάδα της Κολομβίας».

Ο Καμπάς αγωνίστηκε σε τρία από τα πέντε παιχνίδια της Κολομβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκοράροντας μία φορά εναντίον του Ουζμπεκιστάν.