Ασπρόπυργος: Αναπτήρας και διαρροή αερίου πίσω από τη διπλή έκρηξη

Τον «μηχανισμό» που φέρεται να οδήγησε στη διπλή έκρηξη στον Ασπρόπυργο αποκρυπτογράφησαν οι έμπειροι ερευνητές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΔΑΕΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού), η πρώτη έκρηξη στον Ασπρόπυργο φέρεται να προκλήθηκε από πιθανή διαρροή σε φιάλη με εύφλεκτο υλικό, όταν εργαζόμενος επιχείρησε να ανάψει τσιγάρο μέσα στο συνεργείο.

Σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα, εκτιμάται πως η χρήση αναπτήρα από εργαζόμενο που ήθελε να ανάψει τσιγάρο φέρεται να προκάλεσε ανάφλεξη του αέριου μείγματος που ενδέχεται να είχε δημιουργηθεί από διαρροή φιάλης προπανίου ή ασετιλίνης, με αποτέλεσμα την πρώτη έκρηξη.

Στην αυτοψία τους, τα στελέχη της ΔΑΕΕ περιγράφουν αναλυτικά την εξέλιξη της φωτιάς: «Η πυρκαγιά τροφοδοτούμενη από τα υπάρχοντα καύσιμα υλικά επεκτάθηκε στον όμορο χώρο που βρισκόταν το βυτίο με το προπάνιο. Έγινε βίαιη διάρρηξη του βυτίου προκαλώντας δεύτερη ισχυρή έκρηξη με απότομη εκτόνωση του προπανίου και περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το συνεργείο βαρέων οχημάτων, με βάση το εμβαδόν του -περίπου 500 τ.μ.- δεν υποχρεούται να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας ελεγχόμενο από τις αρχές, καθώς η επιχείρηση εντάσσεται σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου. Για τέτοιου είδους επιχειρήσεις οι έλεγχοι είναι μόνο δειγματοληπτικοί, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός βιομηχανικής ζώνης, με ειδικούς να κάνουν λόγο για σημαντικό κενό στο νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και ότι εκείνη την ώρα δεν εκτελούνταν εργασίες. «Το βυτιοφόρο περιείχε 1,5 με 2 τόνους προπάνιο. Το είχα μεταφέρει στο συνεργείο την προηγούμενη ημέρα και ανέμενα απάντηση για την επισκευή του, γιατί είχε πρόβλημα στη σούστα», ανέφερε.

Οι ερευνητές της Πυροσβεστικής αναμένεται να επικεντρωθούν και στη μελέτη πυροπροστασίας που έχει υποβληθεί από μηχανικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ήταν δηλωμένες οι φιάλες που χρησιμοποιούσε το συνεργείο.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για δύο κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, έλαβαν προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου.