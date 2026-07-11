Θάνατος 15χρονης αθλήτριας: Ο 48χρονος αρνείται ότι οδηγούσε το απορριμματοφόρο

Σε «θρίλερ» εξελίσσεται το τροχαίο δυστύχημα με θύμα τη 15χρονη αθλήτρια στη Θεσσαλονίκη, καθώς ο 48χρονος που εμφανίστηκε στις Αρχές αρνείται ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε το απορριμματοφόρο που φέρεται να προκάλεσε το δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της 10ης Ιουλίου στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου προς Νεάπολη.

Η άτυχη 15χρονη επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της, όταν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έπεσε από πίσω τους απορριμματοφόρο, το οποίο φέρεται να οδηγούσε ένας 48χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δίκυκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του», ενώ αναφέρεται επίσης ότι «ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος».

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν το Σάββατο (11.07.2026), ο οδηγός που μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας και υποβλήθηκε σε εξέταση αίματος για τη διενέργεια αλκοτέστ, αρνείται ότι ήταν αυτός που οδηγούσε το απορριμματοφόρο. Οι ισχυρισμοί του 48χρονου έρχονται να προστεθούν σε κρίσιμα ερωτήματα που έχει ήδη θέσει ο πατέρας του κοριτσιού: «Γιατί δεν συνελήφθη ποτέ ο οδηγός; Σκότωσε ένα παιδί και δεν συνελήφθη ποτέ…», λέει.