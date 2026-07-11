Θεσσαλονίκη: Το θρίλερ με το δεύτερο κρησφύγετο στην υπόθεση των εμπρηστικών επιθέσεων

Οι αστυνομικοί δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα τρία πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πέντε κακουργήματα μεταξύ αυτών ανθρωποκτονία και συμμετοχή σε τρομοκρατία.

Προσπαθούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρο το δίκτυο που βρίσκεται πίσω και από τις τρεις επιθέσεις.

Οι έρευνες στρέφονται πλέον στα πρόσωπα που παραμένουν εκτός κάδρου. Πρόκειται για δύο διαφορετικές ομάδες που έδρασαν στις τρεις επιθέσεις, αλλά με κοινό επιχειρησιακό πυρήνα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα – με το ενδεχόμενο να είναι τέσσερα να παραμένει ανοιχτό – τα οποία συνδέονται με τις άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις.

Το «κυνήγι» της δεύτερης γιάφκας

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής θεωρούν ότι πίσω από κάθε χτύπημα υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο: κάποιος προμηθεύτηκε τους μηχανισμούς, κάποιος ανέλαβε την απόκρυψή τους και κάποιος χώρος χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία των ενεργειών.

Γι’ αυτό και οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στον εντοπισμό ενός δεύτερου κρησφύγετου, σύμφωνα με tanea.gr.

Ενός χώρου που φέρεται να λειτουργούσε ως βάση υποστήριξης και συντονισμού για τη δεύτερη ομάδα, η οποία παραμένει ασύλληπτη.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη αυτής της ομάδας συνδέονται με τις εμπρηστικές επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, αλλά και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Οι κάμερες «μιλούν» – Η αντίστροφη διαδρομή των δραστών

Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ.

Οι αστυνομικοί αναλύουν το υλικό καρέ-καρέ και ακολουθούν αντίστροφα τη διαδρομή των ατόμων που ερευνώνται: από το σημείο της έκρηξης προς τα πίσω, μέχρι να εντοπίσουν το σημείο εκκίνησης.

Ερευνούν την απόσταση που κινήθηκαν πεζή προς τα σπίτια-στόχους αλλά και την απόσταση που έκαναν με όχημα και συγκεκριμένα δίκυκλο.

Τα ευρήματα από τη «γιάφκα» της Παπαδιαμάντη

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αρχές στα ευρήματα από το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο είχε παραχωρηθεί από τον 24χρονο συλληφθέντα στο δίδυμο που κατηγορείται για την τοποθέτηση του φονικού μηχανισμού στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα.

Στον χώρο εντοπίστηκαν αντικείμενα που εξετάζονται εξονυχιστικά, μεταξύ των οποίων και ρούχα που φέρεται να προσομοιάζουν με εκείνα που φορούσαν ο 29χρονος και η 26χρονη πριν και μετά την επίθεση, όταν και άλλαξαν εμφάνιση.

Τα κινητά που θα «μιλήσουν»

Οι τρεις συλληφθέντες φέρεται να αιφνιδιάστηκαν πλήρως από την επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής.

Η ξαφνική έφοδος των αρχών φαίνεται πως ανέτρεψε τα σχέδιά τους, καθώς δεν περίμεναν ότι οι αστυνομικοί θα έφταναν τόσο γρήγορα στα ίχνη τους.

Το μεγαλύτερο σοκ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορταζ, ήρθε τη στιγμή που οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι συσκευές που πέρασαν στα χέρια των αρχών θεωρούνται πλέον ένα από τα πιο κρίσιμα «κλειδιά» της έρευνας, καθώς μπορεί να αποκαλύψουν πρόσωπα, επαφές και διαδρομές.