Άργος: Προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο- Νέα στοιχεία από το βίντεο και την ιατρική γνωμάτευση

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση του νοσοκομείου ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται ο 20χρονος, στο κεφάλι του έχει εντοπιστεί ξένο σώμα που μοιάζει με βολίδα. Το εύρημα αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί για τον σοβαρό τραυματισμό του 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, έπειτα από την πολύωρη απολογία τους το Σάββατο (11.07.2026) στο Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου. Η τοπική κοινωνία του Άργους παραμένει σε σοκ μετά το σοβαρό περιστατικό καταδίωξης από αστυνομικούς, οι οποίοι φέρεται να άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας σοβαρά τον 20χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, οι οποίοι θα οδηγηθούν στη φυλακή έως την εκδίκαση της υπόθεσης. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σε σχέση με τους πυροβολισμούς που φέρεται να είχαν ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του νεαρού οδηγού. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, οι οποίοι φέρεται να ενεπλάκησαν στην καταδίωξη στο Άργος και να πυροβόλησαν πάνω από 10 φορές, οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας στο Ναύπλιο για να απολογηθούν σήμερα (11.07.2026). Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι οι βολές τους δεν είχαν ευθεία πορεία, αλλά αποσκοπούσαν στον εκφοβισμό του νεαρού. Στο βιντεοληπτικό υλικό από την καταδίωξη στο Άργος οι αστυνομικοί φαίνεται να αρχίζουν να πυροβολούν προς την κατεύθυνση του 20χρονου. Δευτερόλεπτα μετά, εκείνος φέρεται να έπεσε βαριά τραυματισμένος, ενώ στη συνέχεια ακούγονται οι πρώτες σειρήνες των περιπολικών. Σύμφωνα με το ρολόι της κάμερας, στις 00:54:30 και σε λιγότερο από ένα λεπτό μετά, φέρεται να ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες, ωστόσο, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, οι πυροβολισμοί φέρεται να είναι τουλάχιστον 21. Παράλληλα, οι διάλογοι που φέρεται να ακολούθησαν αποτυπώνουν, όπως αναφέρεται, τον πανικό που επικρατούσε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Το πρωί του Σαββάτου (11.07.2026) οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Ναυπλίου οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επίσης, κεντρικό σημείο στην υπόθεση αποτελεί η ιατρική γνωμάτευση από το νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται ο 20χρονος, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ξένου σώματος που μοιάζει με βολίδα στο κεφάλι του θύματος.