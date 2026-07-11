Marfin: Η θέση της υπεράσπισης για τους συλληφθέντες- Ξεσπούν οι επιζώντες της τραγωδίας

5 Μαΐου 2010. Η τραγωδία της Marfin συγκλόνισε τη χώρα, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν το υποκατάστημα της τράπεζας στο κέντρο της Αθήνας.

Εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτίριο, επικράτησε πανικός και τρεις άνθρωποι -η Παρασκευή Ζούλια, ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης και η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, από το Αίγιο μαζί με το αγέννητο παιδί της- έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο.

Συλλήψεις για την υπόθεση

Δύο άνδρες 42 ετών συνελήφθησαν και βρίσκονται πλέον στα χέρια των Αρχών. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από εκτεταμένες έρευνες σε Άνω Λιόσια, Χαλάνδρι, Κυψέλη, Γαλάτσι και Μαρούσι, όπου διέμεναν οι κατηγορούμενοι και οι οικογένειές τους. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων φορώντας αλεξίσφαιρα γιλέκα. Ο ένας κρατούσε σκυμμένο το κεφάλι και φορούσε χειρουργική μάσκα, ενώ ο δεύτερος δεν επιχείρησε να κρύψει τα χαρακτηριστικά του.

Σε βάρος τους έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Η συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων χαρακτήρισε τη δικογραφία «ανυπόστατη». Όπως δήλωσε η κα Παπαρρούσου, «Καταλαβαίνουμε ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα λογισμικό», επισημαίνοντας ότι το email που αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας «δεν έχει ελεγχθεί ως προς τον αποστολέα του» και αποτελεί «παράνομο αποδεικτικό μέσο». Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Άτομο από το περιβάλλον της οικογένειας ενός εκ των συλληφθέντων μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας το σοκ από την αιφνιδιαστική έρευνα των Αρχών στο σπίτι: «Εγώ είχα βγει στο φαρμακείο να πάρω ένα παυσίπονο και ερχόμενη βλέπω… δεν ήξερα τι ήταν και ρωτάω και μου λένε κάτι ψάχνουν… Εμείς είμαστε μία οικογένεια ήσυχη, δεν έχουμε τέτοια θέματα».