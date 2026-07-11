Βίντεο-ντοκουμέντο: Ρωσικός πύραυλος χτυπά πάρκο στην Ουκρανία- 6 νεκροί

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Άντριι Σίμπιχα, χαρακτήρισε τις επιθέσεις « εσκεμμένο φόνο αμάχων » και κάλεσε τους συμμάχους της χώρας να παράσχουν στο Κίεβο αμυντικά συστήματα για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων, με έμφαση στους βαλλιστικούς.

Οι επιθέσεις στόχευσαν τις πόλεις Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, όπου σκοτώθηκαν τέσσερις πολίτες και τραυματίστηκαν άλλοι 17 , καθώς και το λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο ακόμη άνθρωποι . Παράλληλα, το Κίεβο δέχθηκε ν έα πυραυλική επίθεση, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 12 πολιτών.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The death toll of today’s Russian glide bomb attack on the Sumy rises to 5, including a child.<br><br>Dozens were also injured after several glide bombs hit the central parts of the city.<br><br>Ukraine has released videos of parents shielding their children with their own bodies. <a href="https://t.co/iuZvBiQh3a">pic.twitter.com/iuZvBiQh3a</a></p>— Visegrád 24 (@visegrad24) <a href="https://x.com/visegrad24/status/2075982547880755553?ref_src=twsrc%5Etfw">July 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία

Σύμφωνα με ανταποκριτές που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς το πρωί, λίγο μετά την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στην πόλη.

Ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής, Όλεγκ Γκριγκόροφ, ανέφερε μέσω Telegram ότι «δύο τηλεκατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν μια ζώνη γεμάτη αμάχους, οχήματα και δημόσια μέσα μεταφοράς».

Ο προσωρινός δήμαρχος του Σούμι, Αρτέμ Κομπζάρ, δημοσίευσε βίντεο στο Telegram που αποτυπώνει τις καταστροφές, δείχνοντας ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο και ένα μικρό λεωφορείο, καθώς και κρατήρες στο έδαφος από τις εκρήξεις.

Στο λιμάνι της Οδησσού, ρωσική πυραυλική επίθεση προκάλεσε τον θάνατο δύο οδηγών φορτηγών, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές της χώρας, οι οποίες ανέφεραν επίσης ότι επλήγη πλοίο υπό σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν θύματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενημέρωσε μέσω Telegram ότι στην πρωτεύουσα τραυματίστηκαν δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων «δύο παιδιά 10 και 11 ετών». Δημοσιογράφοι στην περιοχή ανέφεραν δύο διαδοχικά κύματα εκρήξεων νωρίς το πρωί, ύστερα από προειδοποίηση των αρχών για επικείμενη ρωσική πυραυλική επίθεση.

Ο επικεφαλής της διοίκησης της συνοικίας Νταρνίτσια, Ολεκσάντρ Κοβτούνοφ, δήλωσε ότι ένας από τους πυραύλους «έφερε θραύσματα που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και σπίτια», σημειώνοντας πως «ευτυχώς οι δρόμοι ήταν άδειοι εκείνη τη στιγμή και κανένας δεν ήταν κοντά σε παράθυρο».