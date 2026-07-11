ΝΟΠ - ΠΑΟΚ 13-14: Για την 7η θέση

Πιο αποτελεσματικός στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του μαχητικού ΝΟΠ με 14-13, στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο, για τις θέσεις 5-8 της Golden League του πρωταθλήματος Εφήβων Κ18.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα διεκδικήσει την πέμπτη θέση στην κατηγορία με αντίπαλο τον ΑΝΟ Γλυφάδας την Κυριακή (12/7) στις 10:15. Νωρίτερα, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών θα παίξει με τον Ιωνικό για τις θέσεις 7-8.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-2, 3-4, 4-4

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