Εκτός ελέγχου στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ προειδοποιεί για όλεθρο- Απάντηση «εκδίκησης» από τον Χαμενεΐ

Ένας νέος γύρος επιθέσεων και απειλών ξεκίνησε τις τελευταίες 24 ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, υπονομεύοντας τις προσπάθειες για επίτευξη τελικής συμφωνίας και οδηγώντας στα άκρα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Τεχεράνη ότι σχεδιάζει τη δολοφονία του και προειδοποιεί ότι, σε αυτή την περίπτωση, οι ΗΠΑ θα «εξολοθρεύσουν πλήρως το Ιράν», ενώ ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα πως η «εκδίκηση» είναι «αναπόφευκτη», μετά την κηδεία του πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις.

«1.000 πύραυλοι είναι οπλισμένοι, έτοιμοι και στραμμένοι προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες ακόμη να ακολουθούν άμεσα, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή της», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επιπλέον ότι έχει συμφωνήσει να συνεχιστούν οι συνομιλίες με το Ιράν, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η εκεχειρία που προέβλεπε το «μνημόνιο κατανόησης» του Ιουνίου μεταξύ των δύο χωρών έχει λήξει. Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ίδιος υποστήριξε πως βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο της Τεχεράνης, τονίζοντας ότι, εάν του συμβεί οτιδήποτε, η αμερικανική αντίδραση θα πρέπει να είναι πρωτοφανής. «Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία ζούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι απειλές εναντίον του Τραμπ συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αμερικανική επιχείρηση του Ιανουαρίου του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκε στη Βαγδάτη ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σολεϊμανί, επικεφαλής της δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν έκτοτε επανειλημμένα διαμηνύσει ότι θα επιδιώξουν εκδίκηση για τον θάνατό του.

Υπόσχεση εκδίκησης από τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του υποσχέθηκε, στο μήνυμα που εξέδωσε το Σάββατο (11/7), ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κάνοντας λόγο για θεϊκή αποστολή η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην ηγεσία της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη του αντίδραση μετά την κηδεία του πατέρα του, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Στο μήνυμά του ανέφερε: «Στον μάρτυρα ηγέτη μας, λέω: Υποσχόμαστε ότι θα εκδικηθούμε το καθαρό σας αίμα και το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους.

Αυτή η εκδίκηση είναι το αίτημα του έθνους μας και σίγουρα θα εκτελεστεί.

Αυτοί οι εγκληματίες, των οποίων τα ονόματα είναι γνωστά από την κορυφή ως τα νύχια, θα μεταφέρουν στους τάφους τους την ανεκπλήρωτη ελπίδα ενός ειρηνικού θανάτου στα κρεβάτια τους.

Πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό το ζήτημα δεν εξαρτάται από την παρουσία μου ή άλλων αξιωματούχων.

Είτε είμαστε εδώ είτε όχι, αυτό θα ολοκληρωθεί και σύντομα, άτομα από τους ανθρώπους που αγαπούν την ελευθερία σε όλο τον κόσμο θα εκτελέσουν το καθένα ένα μέρος αυτής της θεϊκής αποστολής».

Νέο κύμα επιθέσεων

Παράλληλα, μια σειρά ανταποδοτικών πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα. Η ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε εν μέσω συνεχιζόμενης διένεξης για τα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο σημείο διέλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε τη θαλάσσια οδό μετά την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές ενέργειας και οδηγώντας σε νέα στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της εξαπέλυσαν νέο κύμα επιδρομών εναντίον ιρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων και άλλων στρατιωτικών στόχων την Τρίτη και την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια, όπως ανέφερε, «να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία» στα Στενά. Σύμφωνα με την CENTCOM, περίπου 170 στόχοι επλήγησαν μέσα σε δύο ημέρες. Σε αντίποινα, το Ιράν επιτέθηκε σε αριθμό αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Την ίδια ώρα, βρετανική ναυτιλιακή υπηρεσία ανέφερε πολλαπλά πλήγματα σε τάνκερ που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ αυτή την εβδομάδα.

Το Ιράν επιμένει ότι «τήρησε τον λόγο του»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του έχει «τηρήσει τον λόγο του» όσον αφορά την εκεχειρία. «Το Ιράν μέχρι στιγμής έχει τηρήσει τον λόγο του, σε αντίθεση με τον αποκαλούμενο υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, ο οποίος παραβιάζει την παράγραφο 9 του MoU», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε την Παρασκευή το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε βάρος Ιρανού χρηματοδότη και ιρανικών γραφείων συναλλάγματος.

Η ένατη παράγραφος του MoU ορίζει ότι, εν αναμονή τελικής συμφωνίας, το Ιράν θα «διατηρήσει το υφιστάμενο καθεστώς του πυρηνικού του προγράμματος» και ότι οι ΗΠΑ «δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις» ούτε θα «αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή».

«Η παραβίαση αυτή ακολουθεί άλλες παραβιάσεις και λάθη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια υπενθύμιση της πραγματικότητας: συμμόρφωση μπορεί να υπάρξει μόνο αμοιβαία», πρόσθεσε ο Αραγτσί.