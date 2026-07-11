Πάτρα: Το μήνυμα της Τασίας Μανωλοπούλου, για τον τραυματισμό του Νίκου Νικολόπουλου, σε τροχαίο

Νέες λεπτομέρειες για το τροχαίο ατύχημα του πρώην υπουργού και και προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκου Νικολόπουλου έδωσε στη δημοσιότητα η σύζυγός του και πρόεδρος της Πολυτεκνικής Οργάνωσης Πατρών και Περιχώρων Τασία Μανωλόπουλου, μέσω ανάρτησής της στο facebook, διευκρινίζοντας ότι δεν διαπιστώθηκαν εσωτερικά χτυπήματα παρά μόνο κατάγματα, χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της, αναφέρει: "Ο @nikolaos.nikolopoulos είχε σήμερα το πρωί ένα τροχαίο...

Ένα Ι.Χ. θέλοντας να στρίψει, έπεσε επάνω του. Νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του... Ευτυχώς δεν βρέθηκαν εσωτερικά χτυπήματα, παρά μόνο κατάγματα, που θέλουν υπομονή, αλλά δόξα τω Θεώ... και μη χειρότερα!!!

Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα....

Είναι πραγματικά συγκινητικά, όμως δεν είναι πάντα εφικτό να απαντάμε αυτές τις ώρες... Υγεία και όλα τα καλά σε όλους σας. Και πάλι σας ευχαριστούμε!"