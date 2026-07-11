Αποθέωση για την Κέιτ Μίντλετον στο Γουίμπλεντον- Συγκινητική συνάντηση με 12χρονη παραπληγική

Με παρατεταμένο χειροκρότημα και θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους έκανε την εμφάνισή της στο Γουίμπλεντον η Κέιτ Μίντλετον, η οποία βρέθηκε στο Centre Court για να παρακολουθήσει τον τελικό του απλού γυναικών.

Η 44χρονη Πριγκίπισσα της Ουαλίας, προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club, εμφανίστηκε χαμογελαστή φορώντας ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και χαιρέτισε το κοινό πριν πάρει τη θέση της στο Royal Box, όπου έγινε δεκτή με θερμό χειροκρότημα.

Δίπλα στην Κέιτ Μίντλετον κάθισαν, μεταξύ άλλων, η θρυλική τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, η πρώην πρωταθλήτρια Μαρία Σαράποβα, η Μπίλι Τζιν Κινγκ, οι ηθοποιοί Τζόντι Φόστερ, Χάνα Γουάντινγκαμ και Στάνλεϊ Τούτσι, η παρουσιάστρια Νταβίνα Μακόλ, καθώς και η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ.

Η Κέιτ, γνωστή για την αγάπη της στο τένις, έχει δώσει το «παρών» αρκετές φορές στη φετινή διοργάνωση, επιλέγοντας μάλιστα σε προηγούμενες ημέρες να παρακολουθήσει αγώνες και στα εξωτερικά γήπεδα, εγκαταλείποντας προσωρινά την παράδοση του Royal Box.

Συγκινητική συνάντηση με 12χρονη φίλαθλο

Πριν από την έναρξη του τελικού, η Πριγκίπισσα συνομίλησε με τη 12χρονη Θία Σταχ, η οποία πάσχει από εγκεφαλική παράλυση και αυτισμό και είχε την τιμή να πραγματοποιήσει τη ρίψη του νομίσματος στον τελικό του απλού γυναικών με αμαξίδιο.

Η μικρή ξεκίνησε να παίζει τένις την περασμένη χρονιά στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος αποκατάστασης, προκειμένου να ανακτήσει τη δύναμη στα πόδια της μετά από χειρουργική επέμβαση.