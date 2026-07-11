Good Job Nicky: «Δεν θα το ξαναδοκίμαζα να πάω στη Eurovision»

Ο Good Job Nicky μίλησε για την εμπειρία του στον ελληνικό τελικό της Eurovision και εξομολογήθηκε ότι δεν θα επιχειρούσε να πάει ξανά στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο γνωστός τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, με αφορμή τις προετοιμασίες για την κυκλοφορία του νέου μουσικού του άλμπουμ και μίλησε για την αγάπη του για τη μουσική. Ο Good Job Nicky υπογράμμισε ότι στη Eurovision δεν είναι όλα ρόδινα…

«(σ.σ. Ήθελα να πάω για πολλούς λόγους στη Eurovision), συν την επιθυμία ενός φίλου μου, του Θανάση, που έχει τεράστια εμμονή με την Eurovision και μου έλεγε από τότε που ξεκίνησα την καριέρα μου να το προσπαθήσω. Είπα λοιπόν φέτος να κάνω το ταξίδι 50% για όσα περιγράφεις και 50% για να τον πάρω μαζί μου», εξομολογήθηκε ο γνωστός ερμηνευτής για τους λόγους που τον οδήγησαν στη διαδικασία να φτάσει μέχρι τον ελληνικό τελικό της Eurovision.

«Δεν θα το ξαναδοκίμαζα, ακόμα και ο Θανάσης μου λέει να μην το ξανακάνω. Δεν είναι τόσο ρόδινο όσο φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κιόλας. Ο απώτερος σκοπός είναι όντως το εξωτερικό και η Eurovision λειτουργεί σαν εκτοξευτήρας. Είναι όμως και περιοριστική. Ό,τι και να κάνεις μετά θα σε ακολουθεί η υστεροφημία της. Αυτό για μένα είναι απαγορευτικό, γιατί δεν αντέχω να με κλειδώνει κάτι», δήλωσε στην ερώτηση αν θα επιχειρούσε να διαγωνιστεί ξανά.

«Θα ήθελα να δημιουργώ ελεύθερα, γυμνά, αναπολογητικά και να μη χρειάζεται επειδή έβγαλα το “Dark side of the moon” να κάνω έπειτα κάτι παρόμοιο. Δεν θέλω να υπάρχει απόλυτη γεφύρωση μεταξύ των τραγουδιών μου, θέλω να είμαι freelancer στη μουσική. Και νιώθω ότι μια κίνηση όπως ο δίσκος που θέλω να βγάλω τώρα, μετά το “Dark side of the moon”, δεν θεωρείται και απόλυτα συνοχική. Είναι όμως απόλυτα συνοχική με το τι είμαι ως άνθρωπος. Πιστεύω ότι αυτός ο δίσκος με τις οχτώ μπαλάντες και τα τέσσερα R’n’B τραγούδια θα αιφνιδιάσει όσους δεν με ήξεραν και με γνώρισαν από το “Dark side of the moon” και τη σουηδική ποπ», ανέφερε στη συνέχεια ο Good Job Nicky.