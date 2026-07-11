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Ελισάβετ Μουτάφη: Ο ρόλος που αρνήθηκε και τον έπαιξε η Κατερίνα Λέχου

Ελισάβετ Μουτάφη: Ο ρόλος που αρνήθηκε κ...

«Είναι κουκλάρα, εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλό παιδί» αποκάλυψε

Η Ελισάβετ Μουτάφη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής (10.07.2026) και έκανε μία αποκάλυψη σε ποιον ρόλο είπε όχι και τον ενσάρκωσε τελικά η Κατερίνα Λέχου.

Η Ελισάβετ Μουτάφη αποκάλυψε πως είχε αρνηθεί το ρόλο που ενσάρκωσε τελικά η Κατερίνα Λέχου στη σειρά «Ευτυχισμένοι μαζί». «Έχω αρνηθεί ρόλο που τον έκανε άλλη ηθοποιός. Κακό δεν είναι να το πούμε, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι άκομψο για τη συνάδελφο. Και είναι και φίλη και σπουδαία ηθοποιός. Ευτυχισμένοι μαζί, Κατερίνα Λέχου, είναι φίλη μου.

Είναι κουκλάρα, εξαιρετική ηθοποιός και πολύ καλό παιδί. Είχα μιλήσει με τον Γιάννη Μπέζο, αλλά είχα συμφωνήσει για το “Αν υπήρχες θα σε χώριζα”», είπε η γνωστή ηθοποιός.

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#tags Ελισάβετ Μουτάφη Κατερίνα Λέχου
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