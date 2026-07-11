Ρένος Χαραλαμπίδης για «Οδύσσεια»: Δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για «ωραία Ελένη» μια Αφρικανή

Την προσωπική του άποψη γύρω από την πολυσυζητημένη χολιγουντιανή ταινία «Οδύσσεια» θέλησε να εκφράσει ο Ρένος Χαραλαμπίδης, μέσα από τα social media, πριν από λίγες ώρες προς τους διαδικτυακούς του φίλους.

Ο γνωστός ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση και υποστήριξε ότι δεν τον πειράζει που για τον ρόλο της «ωραίας Ελένης» επέλεξαν μία γυναίκα από την Αφρική. Επίσης, ο Ρένος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι τον πειράζει ο ηλικιακός ρατσισμός γύρω από την τραγική ηρωίδα.

«Προσωπικά δεν με ενοχλεί που επέλεξαν για “ωραία Ελένη” μια Αφρικανή αφού επέλεξαν για Οδυσσέα μια φυσιογνωμία Αγγλοσαξονική. Γιατί δεν μας πειράζει δηλαδή που ο πρωταγωνιστής Οδυσσέας θυμίζει Αγγλοσάξονα; Αλλά αυτό που με πειράζει πάρα πολύ είναι ο ηλικιακός ρατσισμός της Ελένης», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης σε story που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Γιατί δηλαδή μια γυναίκα για να θεωρείται ωραία πρέπει να ‘ναι 20 χρονών; Γιατί η ωραία Ελένη δεν μπορεί να ‘ναι 40, 50 και 60; Αυτό είναι ένα ζητούμενο, όχι το αν είναι Αφρικανή ή όχι», πρόσθεσε.

«Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή το χρώμα της, επιδερμίδας της, με ενδιαφέρει η ανδρική ματιά πάνω της που απαιτεί η ωραία Ελένη να ‘ναι κάτω από 30 χρονών», συμπλήρωσε, με σαφήνει, ο Ρένος Χαραλαμπίδης στη νέα αυτή διαδικτυακή του ανάρτηση πριν από λίγες ώρες στο Instagram.