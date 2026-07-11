Πρωταθλητής Νέων ο Σκούρτης, στο βάθρο Γεωργίου, Γκοτσόπουλος- ΦΩΤΟ

Ο Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς) έγινε σήμερα ο όγδοος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και ο όγδοος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, χάρη στη βολή του στα 77,71 μ. στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ23 στις Σέρρες, που διεξάγεται μαζί με το πανελλήνιο συνθέτων εφήβων - νεανίδων (Κ20)..

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η παρουσίια των Αχαιών αθλητών, με τρία μετάλλια!

Ο Αλέξανδρος Σκούρτης Σκούρτης της Ολυμπιάδας κατέκτησε το χρυσό στα 1.500μ. (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης). Τα άλλα δύο μετάλλια πανηγύρισαν ο Ανδρέας Γεωργίου του Αθηνόδωρου και ο Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων) στη σφαίρα.

Η Οικονομοπούλου, αν και κορασίδα (Κ18), κατέρριψε φέτος για τρίτη φορά το Ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στα 100μ. εμπ. νεανίδων (Κ20) με 14.29! Βρίσκεται στη 2η θέση και ελπίζει βάσιμα σε μετάλλιο!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης ημέρας:

ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Κ20)

* Αθανασία Οικονομοπούλου (Κούρος - κορασίδα) στο έπταθλο με 1.965β. (14.29, 1.49μ., 8.28μ.)

* Κρισίλντα Κεραμά (Αρίων - κορασίδα) στο έπταθλο με 1.792β. (15.98, 1.46μ., 9.52μ.)

ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ23)

* 7η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος) στα 100μ. εμπ. με 15.09.

* 9η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου - νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.43.65.

* 11η Αδαμαντία Καμαρού (Ακρος - νεάνιδα) στα 400μ. με 57.91 (12η στον προκριματικό με 58.63).

* 11η Δέσποινα - Ευθαλία Λεκ;ατσά (Αρίων - νεάνιδα) στα 3.000μ. στιπλ με 12.22.66.

* 11η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.49.35.

* 17η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα) στα 100μ. με 12.64.

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (Κ23)

* 1ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 3.53.66.

* 2ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.53.69.

* 3ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων) στη σφαίρα με 14.84μ.

* 4ος Κωνσταντίνος Βεδουρας (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. στιπλ με 9.25.79.

* 5ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 3.58.59.

* 6ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας) στα 1.500μ. με 4.00.98.

* 6ος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος) στο τριπλούν με 14.66μ. (5ος στον προκριματικό με 14.39μ.).

* 7ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. με 4.03.90.

* 9ος Κωνσταντίνος Γαλάνης (Αθλόραμα) στη σφαίρα με 11.81μ.

* 7ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 3.000μ. στιπλ με 10.00.28.

* 12ος Νίκος Λαζινος (Ολυμπιάδα) στα 3.000μ. στιπλ με 10.28.63.

* 13ος Κωνσταντίνος Ρούσος (Αρίων) στα 400μ. με 49/28 (14ος στον προκριματικό με 49.80μ.).

* 20ός Φώτης Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 1.500μ. με 4.13.22.

* 22ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 1.500μ. με 4.22.99.

* 29ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - έφηβος) στα 100μ. με 11.37.

* 36ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 100μ. με 11.54.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΑΡΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2004 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 200 M

ΚΑΜΑΡΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΣ ΑΚΡΟΣ 200 M

ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ 200 M

ΒΑΡΒΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 800 M

ΠΑΤΣΑΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΥΣΟΒΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M

ΒΑΛΑΧΑ ΗΛΙΑΝΑ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΝΑΣΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M

Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου - νεανιδα) στα 5000.

ΒΑΛΑΧΑ ΜΥΡΤΩ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10000 ΒΑΔΗΝ

ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 200 M

ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 200 M

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 200 M

ΜΠΙΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M

ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2005 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 800 M

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2006 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 800 M

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 800 M

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2005 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 5000 M

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 5000 M

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 2006 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 10000 ΒΑΔΗΝ

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΕΛΟΨ 400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ

ΒΑΡΒΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2006 ΑΘΛΟΡΑΜΑ ΑΟ ΠΑΤΡΑΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΒΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2004 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ

Στα ήδη διεξαχθέντα προ καιρού, αγωνίσματα, είχαμε ακόμα:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

* 1ος Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 27.24.1. Εγκατέλειψε στα 10.000μ.

* 2ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας ) στα 10.000μ. με 31.40.23. 9ος στα 8χλμ ανωμάλου με 28.47.8.

* 13ος Αλέξανδρος Σκούρτης (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.43.3.

* 17ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 29.38.2

* 19ος Θεόδωρος Βλάχος (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.14.2.

* 22ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας) στα 8χλμ ανωμάλου με 30.58.8

* 25ος Γιάννης Ανεστόπουλος (Ολυμπιάδα) στα 8χλμ ανωμάλου με 31.34.0.

* 34ος Φώτιος Θεοδωρακόπουλος (Αθηνόδωρος) στα 8χλμ ανωμάλου με 34.40.0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 4η Αδαμαντία Σερεμέτη (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 39.36.24.

* 8η Ναταλία Νάσιου (Αρίων - νεάνιδα) στα 10.000μ. με 42.48.69.

* 11η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος) στο έπταθλο με 3.065β.

* 12η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 26.34.2.

* 26η Μεταξία Κοντογιάννη (Άτλας) στα 6 χλμ ανωμάλου με 30.47.9.