Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε το πόδι του 6χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Στον ακρωτηριασμό του ποδιού του εξάχρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στην περιοχή των Σχοιναριών στο Ρέθυμνο την 1η Ιουλίου προχώρησαν τελικά οι γιατροί στο Παίδων Αγία Σοφία παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν όλο το προηγούμενο διάστημα.

Σε ακρωτηριασμό του τραυματισμένου ποδιού του εξάχρονου αγοριού που νοσηλεύεται στην Αθήνα μετά από το τροχαίο στο Ρέθυμνο προχώρησαν στις 10 Ιουλίου οι γιατροί, έπειτα από πολυήμερη προσπάθεια διατήρησης του κάτω άκρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσαν τα «Ρεθεμνιώτικα Νέα», παρά τις διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις και τη φροντίδα εξειδικευμένων γιατρών, η σοβαρότητα του τραυματισμού δεν επέτρεψε τελικά να σωθεί το πόδι του παιδιού.

Ο εξάχρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου είχε μεταφερθεί εσπευσμένα μετά το τροχαίο που σημειώθηκε την 1η Ιουλίου στα Σχοινάρια του Ρεθύμνου.

Το παιδί επέβαινε σε δίκυκλο που οδηγούσε ο πατέρας του, όταν, κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση το αγόρι υπέστη βαρύτατο τραυματισμό στο πόδι.

Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όμως η κρισιμότητα της κατάστασής του κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του στην Αθήνα. Για τον σκοπό αυτό οργανώθηκε επείγουσα αεροδιακομιδή, ώστε να αναλάβει τη νοσηλεία του εξειδικευμένη ιατρική ομάδα.

Τις ημέρες που ακολούθησαν, οι γιατροί κατέβαλαν συνεχείς προσπάθειες για να διατηρήσουν το τραυματισμένο άκρο, υποβάλλοντας το παιδί σε σειρά επεμβάσεων. Παρά τη μάχη που δόθηκε, κρίθηκε τελικά αναπόφευκτος ο ακρωτηριασμός.