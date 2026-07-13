Απόστολος Γεωργαράς: Πανηγύρισε το πρωτάθλημα στις ΗΠΑ

Εντυπωσιακή διαγράφεται η καριέρα του Απόστολου Γεωργαρά, που μετά από το εκρηκτικό ξεκίνημα με το σκουφάκι του ΝΟΠ και ένα σύντομο πέρασμα από τον Παναθηναϊκό, μεταπήδησε -για σπουδές με υποτροφία- στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Ο Απόστολος Γεωργαράς αγωνίστηκε πέρυσι στις ΗΠΑ, με το University of the Pacific στην West Coast Conference (WCC) όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα της κανονικής διάρκειας. Αναδείχθηκε πολλές φορές καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος παικτης της εβδομάδας, αλλά και συγχρόνως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος και καλύτερος παίχτης της περιφέρειας του!

Τέλος βραβεύτηκε ως ο καλύτερος πρωτοετής της χρονιάς και συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη ομάδα της περιφέρειας του!

Μετά το τέλος του πρωταθλήματος αγωνίστηκε με το Los Angeles Αthletic Club και κατέκτησε το πρωτάθλημα της Αμερικής (National Water Polo League). Είχε την τύχη να έχει συμπαίκτες όπως ο Φιλιποβιτς, Βαργκα και τα αδέλφια Dodd από τις ΗΠΑ.

O,τι δεν κατάφεραν στα ΄90ς, στην Ελληνική Λίγκα (Α1) με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ο πατέρας του Ντίνος και ο θείος Μάκης, το πέτυχε αυτός στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών!

Στο τέλος της χρονιάς δέχτηκε προτάσεις από πολλά πανεπιστήμια για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους αλλά ο νεαρός περιφερειακός επέλεξε το USC (university of Southern California). Θα συνεχίσει εκεί τις σπουδές του μεταφέροντας όλα τα μαθήματα στο νέο πανεπιστήμιο.

Το USC και το UCLA είναι αυτή την στιγμή τα κορυφαία πανεπιστήμια στο πόλο ενώ απά καθαρά ακαδημαϊκή - επιστημονική σκοπιά, δεν χρειάζονται συστάσεις!