Νίκος Νικολόπουλος: Με τραύματα στη μέση και στα πόδια, μετά από τροχαίο- Νοσηλεύεται στο ΠΓΝΠ

Τραυματισμούς στη μέση και στα πόδια υπέστη ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα. Ο κ. Νικολόπουλος θα παραμείνει προληπτικά νοσηλευόμενος για 3-4 ημέρες.

Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, σημειώθηκε στην περιοχή μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος επέβαινε στο δίκυκλο, βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο κ. Νικολόπουλος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.