Νίκος Νικολόπουλος: Με τραύματα στη μέση και στα πόδια, μετά από τροχαίο- Νοσηλεύεται στο ΠΓΝΠ

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο
Τραυματισμούς στη μέση και στα πόδια υπέστη ο πρώην υπουργός και πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, Νίκος Νικολόπουλος, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα. Ο κ. Νικολόπουλος θα παραμείνει προληπτικά νοσηλευόμενος για 3-4 ημέρες.
Το τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν ένα αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, σημειώθηκε στην περιοχή μπροστά από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Ο πρώην υπουργός, ο οποίος επέβαινε στο δίκυκλο, βρέθηκε στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος του παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια ο κ. Νικολόπουλος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Τροχαία Πατρών.
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