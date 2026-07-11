Κύκλωμα αναβολικών: Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ. στη σύλληψη του αστυνομικού bodybuilder και της συντρόφου του

Εξάρθρωση κυκλώματος αναβολικών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., με τη σύλληψη ενός 35χρονου αρχιφύλακα–bodybuilder και της 30χρονης συντρόφου του, αποκαλύπτει το βάθος της υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές.

Ο αστυνομικός φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη διακίνηση αναβολικών και φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Η δράση του ζευγαριού αποκαλύφθηκε ύστερα από άρσεις απορρήτου επικοινωνιών και συστηματικές φυσικές παρακολουθήσεις, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψή τους. Μαζί τους συνελήφθη και ένα ακόμη άτομο, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή περισσότερων προσώπων.

Η 30χρονη σύντροφος του αρχιφύλακα είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διαθέτει περίπου 20.000 ακολούθους στο Instagram. Στις αναρτήσεις της εμφανίζεται να επιδεικνύει το σώμα της, αλλά και να γυμνάζεται μαζί με τον 35χρονο σε γυμναστήρια.

Το προφίλ του αστυνομικού–bodybuilder

Ο 35χρονος αρχιφύλακας δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από διαγωνισμούς bodybuilding, προπονήσεις και ταξίδια, τόσο στο εξωτερικό όσο και σε ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, την οποία φαίνεται να επισκεπτόταν συχνά. Οι εικόνες αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, συνέβαλαν στη χαρτογράφηση του τρόπου ζωής του και στην τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο αστυνομικοί και ένας γιατρός. Πρόκειται για έναν 32χρονο ειδικό φρουρό της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών και έναν 44χρονο αρχιφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος Ιητών, καθώς και για έναν γιατρό του Νοσοκομείου αφροδίσιων και δερματικών νόσων «Ανδρέας Συγγρός». Οι τρεις φέρονται να ήταν χρήστες των παράνομων ουσιών.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστωθεί το εύρος του κυκλώματος και οι ακριβείς διαδρομές διακίνησης των σκευασμάτων.