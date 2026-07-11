Μύρτος Κεφαλονιάς: Έκτακτα μέτρα μετά τις κατολισθήσεις

Στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, με βασικό στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία των πολιτών.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την έκτακτη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π., η οποία εξέτασε τα πρόσφατα κατολισθητικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην παραλία Μύρτος της Κεφαλονιάς, συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Τι αποφασίστηκε από την συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής

Αντικείμενο της συνεδρίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση του πορίσματος της επιστημονικής επιτροπής του Ο.Α.Σ.Π., με στόχο τη λήψη μέτρων για την προστασία του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε:

Α. Η υιοθέτηση των εισηγήσεων της Μόνιμης Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης του Ο.Α.Σ.Π.

Β. Η αποστολή οδηγιών άμεσης εφαρμογής προς την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των οικείων Δήμων, και

Γ. Η μελέτη και εφαρμογή πρόσθετων συγκεκριμένων μέτρων για κάθε περιοχή σε μεταγενέστερο χρόνο.