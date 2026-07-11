Διπλό φονικό στον Λόγγο: Στο φως η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

Νέα στοιχεία για την υπόθεση-θρίλερ στον Λόγγο Αιγίου, ένα μήνα μετά τον θάνατο του 26χρονου Ολύμπιου και της 54χρονης μητέρας του.

Σύμφωνα με το MEGA, τις τελευταίες ημέρες οι Αρχές φέρεται να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της το βράδυ της 9ης Ιουνίου, μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Ο 65χρονος Ιταλός, από την πλευρά του, επιμένει από την πρώτη στιγμή στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στον θάνατο της Μαρίας και του Ολύμπιου.

Στη δημοσιότητα έρχεται, όπως αναφέρεται, η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης, η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου του 2026. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, κατά τη λήψη του ιστορικού η ασθενής ανέφερε έναρξη καταθλιπτικής συμπτωματολογίας περίπου 2,5 χρόνια νωρίτερα, την οποία συνέδεε με χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Περιέγραψε καταθλιπτική διάθεση, ψυχοκινητική επιβράδυνση, μειωμένη ενεργητικότητα, διαταραχές ύπνου και όρεξης χωρίς μεταβολή του σωματικού βάρους, καθώς και περιστασιακές ευχές θανάτου, ενώ ανέφερε και μακροχρόνια κατάχρηση αλκοόλ, με διακοπή μόνο για λίγους μήνες στο διάστημα της χειρουργικής επέμβασης.

Στη διάγνωση σημειώνεται ότι δεν διαπιστώθηκε ενεργός αυτοκτονικός ή ετεροκαταστροφικός ιδεασμός. Είχε προταθεί νοσηλεία στην Ψυχιατρική Κλινική, την οποία η ασθενής αρνήθηκε, υπογράφοντας σχετικό έντυπο. Παράλληλα, φέρεται να ενημερώθηκαν οι οικείοι της, μεταξύ αυτών ο σύντροφός της και τηλεφωνικά ο γιος της, ενώ της είχε προταθεί ένταξη σε πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τακτική ψυχιατρική παρακολούθηση. Για την αντιμετώπιση πιθανών στερητικών συμπτωμάτων σε περίπτωση απότομης διακοπής του αλκοόλ, της είχε συνταγογραφηθεί ένα δισκίο Stedon 5 mg.

O 65χρονος Ιταλός υποστηρίζει επίσης ότι η 54χρονη έφερε δύο χτυπήματα στο πρόσωπο από γροθιές, ενώ ισχυρίζεται πως ο Ολύμπιος κοιμόταν έχοντας μαχαίρι στο κρεβάτι του.