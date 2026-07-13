Ο ΣΔΥ Πατρών στον Όλυμπο! (ΦΩΤΟ)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 26-28 Ιουνίου στο "βουνό των θεών" οι αγώνες ορεινού τρεξίματος του Ολύμπου (Olympus vertical 2026, Olympus ultra, Olympus Marathon , Κόψη των Αετών κ Melindra trail 2026).

Μέλη -δρομεις του συλλόγου μας βρέθηκαν στον Όλυμπο όπου συμμετείχαν επιτυχώς στους αγώνες της διοργάνωσης ολοκληρωνοντας το εγχείρημα της πρόκλησης τερματισμού των δύσκολων διαδρομών του αγώνα.

Αναλυτικα για τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Πάτρας:

Το Σάββατο 27/6 το μέλος του συλλόγου μας ΒΑΡΔΙΚΟΣ Ιωάννης συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα 71 χλμ."7ος Olympus Ultra"με θετική υψομετρική 5550μ. τερματίζοντας τη διαδρομή σε χρόνο 18ω30λ49δ.

Αξιοσημείωτο γεγονός ότι νικητής του συγκεκριμένου αγώνα ήταν ο Πατρινός δρομέας ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος με χρόνο 11ω20λ27δ.Αξιος πολλών συγχαρητηρίων!



Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε κ ο μαραθώνιος 44χλμ.του Ολύμπου με θετική υψομετρική 3350μ. "22ος Olympus marathon" ,στον οποίο συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας: ΦΟΡΤΗΣ Μάκης (6.49.51), ΜΑΡΚΕΛΗΣ Ηρακλής (7.20.01), ΑΛΥΜΑΡΑΣ Κωνσταντίνος (8.19.25), ΤΟΓΑΝΤΖΗΣ Θεόδωρος (10.02.17), ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη (10.48.41), ΜΕΝΑΓΙΑΣ Ανδρέας (11.49.09).



Την Κυριακή 28/6 το μέλος του συλλόγου μας ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ Θεόδωρος συμμετείχε επιτυχώς στον αγώνα των 13,8 χλμ.με θετική υψομετρική 800μ."Κόψη των Αετών " τερματίζοντας τη διαδρομή σε χρόνο 1ω45λ31δ.

Το ΔΣ του ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή τους κ τους τερματισμούς τους στο δύσκολο εγχείρημα συμμετοχής στους αγώνες ορεινού τρεξίματος του Ολύμπου εκπροσωπώντας επάξια κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται καλή αποκατάσταση, υγεία κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!