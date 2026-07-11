Άργος: Καρέ καρέ η αιματηρή καταδίωξη και οι πυροβολισμοί κατά του 20χρονου από αστυνομικούς- ΒΙΝΤΕΟ

Πρόκειται για τη στιγμή που οι δύο αστυνομικοί καταδιώκουν και πυροβολούν τον 20χρονο. Ο ήχος των πυροβολισμών «κόβει» την ανάσα. Η πρώτη σειρήνα ακούγεται όταν το ρολόι της κάμερας δείχνει 00:54:30. Οι πρώτες σφαίρες πέφτουν λιγότερο από ένα λεπτό αργότερα, στις 00:55:23.

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Ο 20χρονος έφτασε στα επείγοντα διασωληνωμένος, φέροντας βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα από πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Άργους και, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη νευροχειρουργική επέμβαση, και στη συνέχεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται έως σήμερα. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, με τη δικηγόρο της μητέρας του να έχει κάνει λόγο για μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Σύμφωνα με την αστυνομική εκδοχή, ο νεαρός δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας στην περιοχή της Πυργέλας, τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, και ακολούθησε καταδίωξη περίπου 35 λεπτών. Το όχημά του τελικά εγκλωβίστηκε, ο ίδιος το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, σκαρφαλώνοντας σε μαντρότοιχο, στιγμή κατά την οποία οι δύο αστυνομικοί άνοιξαν πυρ. Στο σημείο εντοπίστηκε αεροβόλο όπλο ρέπλικα, το οποίο στάλθηκε για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Η οικογένεια του 20χρονου αμφισβητεί την εκδοχή αυτή, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός ήταν άοπλος και ότι η μη ανταπόκρισή του στο σήμα των αστυνομικών οφειλόταν σε προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Οι δύο αστυνομικοί, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό. Τα αποτελέσματα της βαλλιστικής εξέτασης αναμένεται να διευκρινίσουν αν επρόκειτο για ευθεία βολή ή για εξοστρακισμό σφαίρας. Οι δύο αστυνομικοί έχουν συλληφθεί και αντιμετωπίζουν δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, ενώ έχει διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού.