Επιστρέφει ο Ηράκλειος Άθλος στην Τσαπουρνιά Ερυμάνθου

Στις 4 Οκτωβρίου 2026 ο Ηράκλειος Άθλος επιστρέφει δυναμικά και προσκαλεί δρομείς από όλη την Ελλάδα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία ορεινού τρεξίματος στον Ερύμανθο Αχαΐας , σε διαδρομές που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ιστορία και αγωνιστική πρόκληση.

Οι εγγραφές άνοιξαν και σας περιμένουν να κλείσετε θέση στη μεγάλη μας παρέα!!!

Είτε είστε λάτρεις του τρεξίματος, είτε του βουνού, είτε θέλετε απλά να ζήσετε τη μαγεία της φύσης με φίλους και οικογένεια ή και μόνοι, το σίγουρο είναι ένα: θα γεμίσετε χαμόγελα, πανέμορφες εικόνες, ανάσες καθαρού αέρα και μικρές ιστορίες που θα θυμάστε για πάντα.

Τι σας περιμένει;

Μονοπάτια που “παίζουν κρυφτό” μέσα στα έλατα, αλπικά λιβάδια κάτω από τις επιβλητικές κορυφές, σάρες και ρέματα,

ανάσες που γεμίζουν με φρεσκάδα βουνού.

Μια μεγάλη γιορτή τρεξίματος, όπου κάθε βήμα γίνεται περιπέτεια.

Μην το σκέφτεστε! Δώστε ραντεβού στην Τσαπουρνιά Ερυμάνθου και ελάτε να κάνουμε τον Οκτώβρη πιο ζωντανό από ποτέ.

Οι εγγραφές γίνονται μέσω της επίσημης σελίδας του αγώνα. Σπεύστε να προλάβετε ...οι εγγραφές κλείνουν την Κυριακή 27 Σεπτέμβρη ώρα 24:00.

https://www.irakleiosathlos.gr/?page_id=198

Ο Ηράκλειος Άθλος 2026 δεν είναι μόνο αγώνας, είναι χαμόγελο, παρέα, φύση και περιπέτεια.

Εσύ, θα λείπεις;

Πληροφορίες διοργάνωσης

Αγώνας: Ηράκλειος Άθλος

Ημερομηνία: 4/10/2026

Τόπος διεξαγωγής: Τσαπουρνιά Ερυμάνθου Αχαΐας

Αποστάσεις: 5 km – 9 km – 20 km, παιδικός αγώνας και διαδρομή ΑΜΕΑ

Εγγραφές: https://www.irakleiosathlos.gr/?page_id=198

Ιστοσελίδα: www.irakleiosathlos.gr

Facebook: Ηράκλειος Άθλος

Instagram: irakleios_athlos

Η Oργανωτική Επιτροπή

Συντονιστής Αγώνα: Θανάσης Ζαβός - 6973374592

Γραμματειακή υποστήριξη & Επικοινωνία: Ιουλία Χρυσανθοπούλου / Έυη Τυροδήμου - 6945627467 / 6948105542

Τεχνικός Διευθυντής: Δημήτρης Σκέντζος - 6934211426

Υπεύθυνος Εθελοντισμού: Θεοδόσης Δελδήμος - 6977714700