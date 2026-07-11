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Οι Βετεράνοι Αθλητές στίβου της Πάτρας στο Δημαρχείο

Οι Βετεράνοι Αθλητές στίβου της Πάτρας σ...

Συνάντηση με τον Κώστα Πελετίδη

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, είχαν στο Δημαρχείο, μέλη του νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου  Ελλήνων Βετεράνων Αθλητών Στίβου (ΣΕΒΑΣ) Πάτρας.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος συναντήθηκε με τον νέο Πρόεδρο του Συνδέσμου Γιώργο Κατσιαφλιάκα, την Γ.Γ. του Συνδέσμου Ανδριάνα Φωτακοπούλου και τον Έφορο, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Συνδέσμου, Βασίλη Λάγιο.

Με τον Δήμαρχο γνωρίστηκαν, ανανέωσαν την συνεργασία του Δήμου με τον Σύνδεσμο και μίλησαν για το 38ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Βετεράνων Αθλητών, που διεξάγεται στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας. 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΣΕΒΑΣ Βετεράνοι Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης
Sports
Στίβος
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