Δίωξη για ανθρωποκτονία στους τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση με θύμα την Β. Νέστορα

Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η ίδια η πολιτεύτρια, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Οι κακουργηματικές πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους είναι η συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος -τετελεσμένη και σε απόπειρα-, η έκρηξη, ο εμπρησμός και η παράβαση του νόμου περί όπλων, που περιλαμβάνει την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίωξη ασκήθηκε in rem, δηλαδή χωρίς ακόμη να είναι προσωποποιημένη, ενώ η προσωποποίησή της θα γίνει από την ανακρίτρια, ενώπιον της οποίας παραπέμφθηκαν οι τρεις για να απολογηθούν. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, και μέχρι τότε τελούν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούμενοι είναι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Κατά την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρεται να ταυτοποιήθηκαν, μέσα από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως τα πρόσωπα που φέρονται να πραγματοποίησαν τη φονική εμπρηστική επίθεση. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε την οικία του, η οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο από τους δύο συγκατηγορουμένους του.

Κατά τις Αρχές, το συγκεκριμένο σπίτι βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα και φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως αυτουργοί φέρεται να παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο, ενώ φέρεται να επέστρεψαν στο σημείο μετά την εμπρηστική ενέργεια, όπου φέρεται να άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος είναι γνωστός στις Αρχές λόγω παλαιότερης δράσης του στον αντιεξουσιαστικό χώρο, με δύο προηγούμενες προσαγωγές. Η 26χρονη, που κατάγεται από την Αθήνα και διαμένει στη Θεσσαλονίκη, είχε προφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2022, σε άλλη υπόθεση, για την αποδιδόμενη τότε συμμετοχή της στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», τα μέλη της οποίας είχαν κατηγορηθεί για σειρά εμπρηστικών επιθέσεων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μετά την επίθεση της 1ης Ιουλίου, η ίδια φέρεται να μετέβη στα Χανιά, όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, φέρεται να έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για την οποία συνελήφθησαν τα τρία προαναφερθέντα πρόσωπα, ενώ για τις επιθέσεις στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.