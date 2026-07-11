Σοκ στη Νότια Αφρική: Πέθανε ο Τζέιντεν Άνταμς που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το ποδόσφαιρο της Νότιας Αφρικής, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 25χρονος μέσος της εθνικής Αφρικής, Τζέιντεν Άνταμς, λίγες μέρες αφότου ολοκληρώθηκε η παρουσία της ομάδας στο Μουντιάλ, στο οποίο αγωνίστηκε σε τρία ματς.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες για το θάνατο του Τζέιντεν Άνταμς, που αγωνιζόταν στη Μαμελόντι Σαντάουνς, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε κατάθλιψη και πιθανολογείται ότι αυτοκτόνησ. Ο Άνταμς δύο εβδομάδες νωρίτερα έχασε τη γιαγιά του, όμως ο επαγγελματισμός του δεν του επέτρεψε να αποχωρήσει από το Μουντιάλ, όπου πρόσφερε τα μέγιστα στην ομάδα της Νοτίου Αφρικής.

Ήταν βασικός στα δύο πρώτα ματς κόντρα σε Μεξικό και Τσεχία, ενώ πέρασε και ως αλλαγή στην τρίτη αναμέτρηση της φάσης των ομίλων, εκεί όπου οι Νοτιοαφρικανοί πέτυχαν την σπουδαιότερη νίκη τους και προκρίθηκαν στους «32» του τουρνουά.

Στην ήττα των «Μπαφάνα Μπαφάνα» από τον Καναδά στη νοκ άουτ φάση ο Άνταμς δεν αγωνίστηκε.

Ο ξαφνικός θάνατος του 25χρονου ποδοσφαιριστή έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και αναμένεται να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στις αποψινές αναμετρήσεις. Ο Ανταμς ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της χώρας και πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του αφρικανικού Τσάμπιονς Λιγκ με τους Μαμελόντι Σάνταουνς τη σεζόν 2025/26.