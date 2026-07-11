Επιζήσασα Marfin: «Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι βρήκαν τους δολοφόνους 16 χρόνια μετά»

Επιφυλακτική εμφανίστηκε η επιζήσασα της τραγωδίας της Marfin, Μαρία Καραγιάννη, μιλώντας στo ΕΡΤnews, 16 χρόνια μετά το περιστατικό και μετά τις πρόσφατες συλλήψεις δύο υπόπτων για την πολύκροτη υπόθεση.

«Καμία δικαστική εξέλιξη δεν μπορεί να ανατρέψει την απώλεια των θυμάτων, ωστόσο η απόδοση ευθυνών αποτελεί ζήτημα ηθικής δικαίωσης», δήλωσε, τονίζοντας ότι η νέα δικογραφία θα πρέπει αυτή τη φορά να είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη, ώστε να μην υπάρξει εκ νέου αθώωση των συλληφθέντων.

Αναφερόμενη στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διαδήλωσης ενάντια στο πρώτο μνημόνιο, τον Μάιο του 2010, η κ. Καραγιάννη, που τότε είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο ως μία από τις επιζήσασες, ανέφερε ότι η ίδια αλλά και οι υπόλοιποι πληγέντες είχαν εδώ και χρόνια χάσει την ελπίδα ότι θα εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

«Φυσικά και είχαμε χάσει τις ελπίδες μας, ειδικά όταν σκεφτόμαστε ότι πλησιάζουμε στην 20ετία, που είναι ο χρόνος παραγραφής του εγκλήματος. Και, για να σας είμαι ειλικρινής, ούτε τώρα είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Έχουμε κουραστεί και απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια, γι’ αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι πρόκειται για τους πραγματικούς δράστες και ότι αυτή είναι η πραγματική εξιχνίαση της τραγωδίας», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τη σύλληψη των δύο 42χρονων, το πρωί της Παρασκευής, από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύνεκρη επίθεση, χαρακτήρισε «παράδοξο» το γεγονός ότι χρειάστηκαν 16 χρόνια για να υπάρξουν εξελίξεις, παρότι το έγκλημα διαπράχθηκε στο κέντρο της Αθήνας.

«Είναι ανείπωτο ότι, 16 χρόνια μετά, δεν κατέστη δυνατό να εξιχνιαστεί ένα έγκλημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας, με κάμερες ασφαλείας παντού, σχεδόν σε κάθε κατάστημα. Δεν κατέστη εφικτό να βρεθούν οι δράστες, να διαπιστωθεί από πού ήρθαν, πώς κινήθηκαν και πώς βρέθηκαν μέσα στην πορεία των διαδηλωτών. Από μόνο του αυτό είναι παράδοξο», σημείωσε.

Όπως είπε, οι συγγενείς και οι επιζώντες θα περιμένουν να δουν αν η νέα δικογραφία είναι επαρκώς στοιχειοθετημένη.

«Είμαστε αρκετά καχύποπτοι και πολύ επιφυλακτικοί. Μέχρι να δούμε ότι η δικογραφία είναι σωστά δομημένη και στοιχειοθετημένη, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδες. Τις ελπίδες τις είχαμε τα πρώτα χρόνια, όμως η πρώτη δίκη κατέληξε, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην αθώωση του τότε κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών και έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων».