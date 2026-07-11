Θάνατος 14χρονης Γωγώς: Ένοχος ο χειρουργός που της τοποθέτησε γαστρικό δακτύλιο

Σε κάθειρξη 7 ετών και 3 μηνών καταδικάστηκε χειρουργός για τον θάνατο της 14χρονης Γωγώς, από την Επανομή Θεσσαλονίκης, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου τον Ιούνιο του 2021.

Η απόφαση εκδόθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών, ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς και για το πλημμέλημα της πλαστογραφίας, ενώ τον απάλλαξε από την κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου.

Η υπόθεση της πλαστογραφίας αφορούσε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την υπογραφή της ανήλικης πριν από τη χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατηγορία της υπεξαγωγής εγγράφου σχετιζόταν με το βιντεοληπτικό υλικό του χειρουργείου, το οποίο είχαν ζητήσει οι γονείς του κοριτσιού στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Δεν του αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό

Οι δικαστές δεν αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό στον καταδικασθέντα. Παράλληλα, αποφάσισαν η έφεσή του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, υπό την προϋπόθεση καταβολής εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ και με τον όρο να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Επιπλέον, του επιβλήθηκε παρεπόμενη ποινή απαγόρευσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για διάστημα ενός έτους.

Κατά την απολογία του, ο γιατρός αρνήθηκε κάθε ποινική ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και επικαλούμενος την εμπειρία του σε αντίστοιχες επεμβάσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στο δικαστήριο, ο ίδιος είχε στο παρελθόν καταδικαστεί αμετάκλητα σε δύο ακόμη υποθέσεις θανάτων ασθενών, που συνδέονταν επίσης με επεμβάσεις τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου, με τις ποινές που του είχαν επιβληθεί τότε να είναι φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Οι προηγούμενες αυτές καταδίκες είχαν ληφθεί υπόψη και από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το οποίο, όταν αποφάσισε την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση της 14χρονης, του είχε επιβάλει μεταξύ των περιοριστικών όρων να απέχει από τη συμμετοχή σε χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι την ολοκλήρωση της δίκης.