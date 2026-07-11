Κολύμπι στο Ρίο: Τι ισχύει γύρω από το Κάστρο και τη Γέφυρα

Με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας Ρίου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ενημερωτική συγκέντρωση, στο πλαίσιο της οποίας στελέχη του Λιμενικού Σώματος ενημέρωσαν τους πολίτες για τα σημεία όπου απαγορεύεται η κολύμβηση στην περιοχή του Ρίου.

Το Λιμενικό εκπροσώπησε η διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος Ρίου, το οποίο υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών, Ελένη Σωτηροπούλου, η οποία παρουσίασε αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Απαγορευμένη η κολύμβηση γύρω από το Κάστρο

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Σωτηροπούλου, η κολύμβηση απαγορεύεται περιμετρικά του φρουρίου του Κάστρου Ρίου, καθώς στην περιοχή αναπτύσσονται ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λουομένων. Το μπάνιο επιτρέπεται μόνο σε ένα μικρό τμήμα της παραλίας, μήκους περίπου 15 μέτρων, που βρίσκεται αριστερά του φρουρίου. Αντίθετα, από το σημείο αυτό και προς τα κάτω, σε όλο το μήκος της προβλήτας όπου δένουν τα φεριμπότ και έως το ύψος της καντίνας του Ρίου, η κολύμβηση απαγορεύεται.

Η πινακίδα-σημείο αναφοράς

Απέναντι από την καντίνα του Ρίου έχει τοποθετηθεί ενημερωτική πινακίδα, η οποία οριοθετεί το σημείο διαχωρισμού της λιμενικής ζώνης από την παραλία. Από τη δεξιά πλευρά της πινακίδας η κολύμβηση επιτρέπεται, ενώ από την αριστερή πλευρά, παρότι υπάρχει αμμώδης ακτή, η είσοδος στη θάλασσα για μπάνιο απαγορεύεται.

Απαγόρευση και στη Γέφυρα

Aπαγορεύονται η κολύμβηση και κάθε είδους υποβρύχια δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή κάτω από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου εκατέρωθεν αυτής.