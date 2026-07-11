Πάτρα: Τραυματισμός 50χρονου ναυτικού σε πλοίο

Ένας 50χρονος ναυτικός τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο, όταν παραπάτησε και έπεσε στο έδαφος, ενώ βρισκόταν στον χώρο του γκαράζ επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου ελληνικής σημαίας, ελλιμενισμένου στο λιμάνι της Πάτρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Πατρών, ο 50χρονος είναι ημεδαπός ναυτικός, ειδικότητας βοηθού φροντιστή, και το περιστατικό σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες χθες, οπότε και ενημερώθηκε άμεσα η Λιμενική Αρχή Πάτρας.

Στον τραυματία παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες από μέλος του πληρώματος, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ίδια μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών.